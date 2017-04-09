За что назначен пенальти в ворота "Спартака"?

На 61-й минуте матча 22-го тура чемпионата России "Уфа" – "Спартак" арбитр Сергей Лапочкин назначил 11-метровый удар в ворота гостей, усмотрев фол в действиях Кутепова. В чем же заключалось нарушение правил?
Кому-то могло показаться, что спартаковский защитник задержал Засеева рукой. Однако на видеоповторе видно, что этот контакт получился незначительным.
Судя по всему, рефери решил, что Кутепов сбил соперника, ударив его правой ногой по левой ноге. В таком случае вердикт Лапочкина можно поддержать. (Александр БОБРОВ)
nekonohiki
Поставил пенальти в ворота Уфы, а потом решил обнулить.
16:11
mallwen
Левый пенальти.
16:09
Jean4
Липа, а не пенальти. Если такие ставить в каждой игре их будет 10 штук.
16:08
Спам
пенальти по делу, может чуть немного артистически отдернул ногу Засеев. Кутепов крайне плохой защитник, давно бы уже выгнал из команды
16:03
zenit08
Пенальти не было.
16:03
Бен Ричардс
Смешной судья из Питера назначил смешной пенальти в ворота "Спартака" за касание то ли рукой, то ли ногой, то ли за то,что сильно дунул, то ли за то, что не так посмотрел. Прижтом пенальти за снос Зобнина Лапочкина в упор не разглядел. После этого матча, стало окончательно ясно, что только благодаря беспределу в отношении "Спартака" с назначением /неназначением пенальти "Зенит" мог оказывать ему конкуренцию в борьбе за первое место.
16:02
lisenkoff
Абсолютный не профессионализм главного арбитра, ощущение полное что ставил не по моменту, а за заслуги или чувства вины..... позор таким решениям... слава богу на результат не повлиял
16:00
Странник-777
А вот Зобнина на углу штрафной снесли совершено в наглую, но Лапочкин свисток проглотил...
16:00
van der sar
По чесноку,это было больше похоже на удачную симуляцию Засеева. Чуть позже Зобнина завалили в штрафной более жёстко и очевидно. Хотя и в этом случае пенальти скорее не было. Но двойные стандарты налицо. Хотя в целом Лапочкин вроде нормально отсудил.
16:00
Странник-777
Контакта ногами не было вообще. Одна из камер это четко показала.
16:00
RedMack2
Да, в концовочке судейка поплыл, хотел видно уфу вытащить, и вроде даже начало получаться, но уфимцы с Семаком такое дно стало - такое не вытягивается...
15:57
engaer
Дотронулся до груди и выбил ноги из-под тела. Кутепов крут, чего уж там.=)
15:57
Odissevs
Пенальти в ворота Спартака - левый.
15:55
Пашнин Павел 36
В каждом матче таких моментов по 10 штук, смешно ставить за такое пенальти
15:55
NRG
До второго гола судил хорошо,потом начал придумывать.
15:54
knecht alex
Все просто два левых пеналя, что бы больше никто не ныл, что спартаку пенальти не ставят. В следующем туре Зенит и по любому 1 пенальти в ворота спартака будет.
15:53
Фемистоклюс
Не было там нарушения!
15:52