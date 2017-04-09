За что назначен пенальти в ворота "Спартака"?

Эпизод с пенальти в ворота "Спартака".

На 61-й минуте матча 22-го тура чемпионата России "Уфа" – "Спартак" арбитр Сергей Лапочкин назначил 11-метровый удар в ворота гостей, усмотрев фол в действиях Кутепова. В чем же заключалось нарушение правил?

Кому-то могло показаться, что спартаковский защитник задержал Засеева рукой. Однако на видеоповторе видно, что этот контакт получился незначительным.

Судя по всему, рефери решил, что Кутепов сбил соперника, ударив его правой ногой по левой ноге. В таком случае вердикт Лапочкина можно поддержать. (Александр БОБРОВ)

Трансляция матча "Уфа" – "Спартак"