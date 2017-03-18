Юрий Семин: "Локомотив" и "Спартак" показали хороший спектакль"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин после ничьей со "Спартаком" (1:1) в домашнем матче 20-го тура чемпионата России в эфире передачи "После футбола" подчеркнул, что результат закономерен. По словам Семина, его команда была лимитирована в заменах из-за травм игроков.

– Очень доволен тем, что команды показали хороший боевой спектакль, – подчеркнул Семин. – Большое количество болельщиков пришло на стадион. Мы сегодня могли проиграть, могли и выиграть. Наверное, ничья закономерна.

Какие у нас проблемы? Чорлука получил травму, первый раз после паузы играл Тарасов, которого тоже надо было менять в перерыве. Не хватало сил, полутравмированный Денисов провел всю игру. Эти нюансы лимитировали нас в плане замен, поэтому во втором тайме "Спартак" перехватил инициативу и забил.