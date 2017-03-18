18:50 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Юрий Семин: "Локомотив" и "Спартак" показали хороший спектакль"

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Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин после ничьей со "Спартаком" (1:1) в домашнем матче 20-го тура чемпионата России в эфире передачи "После футбола" подчеркнул, что результат закономерен. По словам Семина, его команда была лимитирована в заменах из-за травм игроков.

– Очень доволен тем, что команды показали хороший боевой спектакль, – подчеркнул Семин. – Большое количество болельщиков пришло на стадион. Мы сегодня могли проиграть, могли и выиграть. Наверное, ничья закономерна.

Какие у нас проблемы? Чорлука получил травму, первый раз после паузы играл Тарасов, которого тоже надо было менять в перерыве. Не хватало сил, полутравмированный Денисов провел всю игру. Эти нюансы лимитировали нас в плане замен, поэтому во втором тайме "Спартак" перехватил инициативу и забил.

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (7)
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marksan

Don____ Завидуешь? "Выступая в Лиге чемпионов и Лиге Европы, “Ростов” уже заработал 18,45 миллиона евро". ЦСКА выплатят не менее 14,2 миллиона евро. “Зенит” заработал 5,5 миллиона. Вопросы есть?

19:35

marksan

А что футбол, как и любой вид спорта, теперь спектакль, а болельщики кто, г-н Сёмин? Служащие гардероба?

19:31

Jean4

Замедленный повтор плевка Палыча был зачётный ! =))))

19:04

баламошка

Шпалыч забавно дрыгался во время матча) Кричал, плевался, пил не смущаясь водяру из пластиковой бутылки) Красавчик!

19:02

Don

футбол_2018, да иди уже отсюда ростовский дурачок))) Крыша что ли поехала от радости, что твой клуб-ноунейм один разочек затесался к лидерам) Чёточник скоро уйдёт и снова в ФНЛ отправитесь играть)))

18:59

футбол_2018

Бездарная игра,при отличном результате!! Московские еврей потеряли 4 очка, что есть очень хорошо!!И эти команды на что то там еще претендуют?? пока очередной АЕК покажет им их место!!

18:56

shu111

Это не ЦСКА-Зенит. Это было похоже на футбол.

18:53

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Материалы других СМИ