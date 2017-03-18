Юрий Семин: "Локомотив" и "Спартак" показали хороший спектакль"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин после ничьей со "Спартаком" (1:1) в домашнем матче 20-го тура чемпионата России в эфире передачи "После футбола" подчеркнул, что результат закономерен. По словам Семина, его команда была лимитирована в заменах из-за травм игроков.
– Очень доволен тем, что команды показали хороший боевой спектакль, – подчеркнул Семин. – Большое количество болельщиков пришло на стадион. Мы сегодня могли проиграть, могли и выиграть. Наверное, ничья закономерна.
Какие у нас проблемы? Чорлука получил травму, первый раз после паузы играл Тарасов, которого тоже надо было менять в перерыве. Не хватало сил, полутравмированный Денисов провел всю игру. Эти нюансы лимитировали нас в плане замен, поэтому во втором тайме "Спартак" перехватил инициативу и забил.
marksan
Don____ Завидуешь? "Выступая в Лиге чемпионов и Лиге Европы, “Ростов” уже заработал 18,45 миллиона евро". ЦСКА выплатят не менее 14,2 миллиона евро. “Зенит” заработал 5,5 миллиона. Вопросы есть?
19:35
marksan
А что футбол, как и любой вид спорта, теперь спектакль, а болельщики кто, г-н Сёмин? Служащие гардероба?
19:31
Jean4
Замедленный повтор плевка Палыча был зачётный ! =))))
19:04
баламошка
Шпалыч забавно дрыгался во время матча) Кричал, плевался, пил не смущаясь водяру из пластиковой бутылки) Красавчик!
19:02
Don
футбол_2018, да иди уже отсюда ростовский дурачок))) Крыша что ли поехала от радости, что твой клуб-ноунейм один разочек затесался к лидерам) Чёточник скоро уйдёт и снова в ФНЛ отправитесь играть)))
18:59
футбол_2018
Бездарная игра,при отличном результате!! Московские еврей потеряли 4 очка, что есть очень хорошо!!И эти команды на что то там еще претендуют?? пока очередной АЕК покажет им их место!!
18:56
shu111
Это не ЦСКА-Зенит. Это было похоже на футбол.
18:53