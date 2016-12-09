"СЭ" узнал подробности возможного перехода форварда сборной Италии Симоне Дзадзы в "Спартак". Ранее о вероятности такого трансфера сообщил Life.
Стоит отметить, что поиск центрального нападающего является одним из приоритетом красно-белых в ходе зимней дозаявочной кампании. Московский клуб ищет конкурента для Зе Луиша и альтернативу для Лоренсо Мельгарехо, который может покинуть команду в ближайшее время.
На данный момент ситуация в карьере Дзадзы такова. Его трансфер принадлежит "Ювентусу", сумма отступных составляет 20 миллионов евро. Сейчас форвард выступает за "Вест Хэм" на правах аренды, однако "молотобойцы" не хотят ни выкупать игрока (хотя право первоочередного выкупа у лондонцев есть), ни продлевать его аренду.
Дело в том, что если Дзадза проведет за "Вест Хэм" 10 и более матчей, то британцы должны будут заплатить "Юве" 5 миллионов евро. Пока что у итальянца на счету 8 встреч, и выпускать его на поле англичане больше не намерены – качество его игры не полностью устраивает тренерский штаб, и нет желания платить такую сумму.
Кроме того, следует отметить, что уровень зарплатных ожиданий Дзадзы составляет 2 - 2,5 миллиона евро в год. Таким образом, если "Спартак" договорится с нападающим на его условиях, то этот футболист войдет в тройку самых высокооплачиваемых игроков красно-белых.
Конкуренцию в борьбе за Дзадзу москвичам может составить "Валенсия". Игрока активно торгуют на европейских рынках. Можно предположить, что цену на нападающего реалистично снизить в ходе переговоров.
Митяй Антибомж
Тополь-М, кополь, по сути вопросы есть, собака шелудивая?
15:39
S.U.B.A.
Хорошие игроки в наш чемпионат не пойдут!Был Халк и того сплавили!Нам дороже Кокорин с Дзюбой!
15:36
Ботаникум
Вместо Дзадзу-лидзе лучше "вечно юного" Мкртыча Симонянца "реанимировать"!!! И паспорт у него вроде российский.
15:35
Тополь-М
Митяй, уежище беспризорное, ты опять за старое?
15:25
Митяй Антибомж
blue-white! Гы-гы-гы, 20 лямов за это недоразумение?))) Каррера явно хочет нажиться на этом трансфере))) ************** Блёвыч, тебя то каким боком новости о РФПЛ касаются? )) Поведай нам лучше как там в ФНЛии дела? Мусарня стоит, не развалилась? Гы ))
15:24
ЗЮК
Жёлтая газетёнка дала недалёким повод показать свою умственную отсталость.
15:22
Митяй Антибомж
Тони Старк 20 миллионов за это дерево с дуплом? ************* Антонина, ты опять свою мамку сюда приплетаешь? ))
15:21
Русский
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15:16
Русский
Хз, я лично довольно спокойно отношусь к подобным трансферам. Оно ж реально как всегда выходит? Можно даже звезду купить (по меркам РФПЛ), а игрок может не заиграть от слова "совсем". А вот условный Фалькао к нам не поедет, епт. (с) Правда, надо таланты искать, иначе любой "сраный твенте" трёшку вполне сможет Спартаку в ЛЧ отгрузить... ))) Валера так и прёт из меня)))
15:16
Valerio80
Федунчик! Купи пжалуйста еще Месси с Рональдой. Так чтобы уж наверняка )))
15:09
blue-white!
Гы-гы-гы, 20 лямов за это недоразумение?))) Каррера явно хочет нажиться на этом трансфере)))
14:59
Maksim SEMAK
вот почему пенальти в пользу спартака не назначали, пенальтиста не было
14:58
nezasport
Ну вот и кончились футбольные новости, начались ВОЗМОЖНЫЕ трансферы... может Пеле карьеру возобновит в ЦСКА?
14:52
sidnet78
13 матчей 0 голов и пеналь не забитый на евро который закопал его карьеру и открыл в нём новые способности работника тюза
14:38
sidnet78
ещё один клоун-спам его штатным пенальтистом берёт
14:35
гениалисимус
По халатности судей опустили Спартак теперь крылышек опустят, зачем писать о крыльях - это недоразумение..
14:32
Тони Старк
20 миллионов за это дерево с дуплом?То есть он условно пол промеса или халка?Лучше чемпионат голандии прошерстить там за такие бабки можно трех-четырех купить да на переспективу.
14:20