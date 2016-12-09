"СЭ" узнал подробности возможного перехода форварда сборной Италии Симоне Дзадзы в "Спартак". Ранее о вероятности такого трансфера сообщил Life.

Стоит отметить, что поиск центрального нападающего является одним из приоритетом красно-белых в ходе зимней дозаявочной кампании. Московский клуб ищет конкурента для Зе Луиша и альтернативу для Лоренсо Мельгарехо, который может покинуть команду в ближайшее время.

На данный момент ситуация в карьере Дзадзы такова. Его трансфер принадлежит "Ювентусу", сумма отступных составляет 20 миллионов евро. Сейчас форвард выступает за "Вест Хэм" на правах аренды, однако "молотобойцы" не хотят ни выкупать игрока (хотя право первоочередного выкупа у лондонцев есть), ни продлевать его аренду.

Дело в том, что если Дзадза проведет за "Вест Хэм" 10 и более матчей, то британцы должны будут заплатить "Юве" 5 миллионов евро. Пока что у итальянца на счету 8 встреч, и выпускать его на поле англичане больше не намерены – качество его игры не полностью устраивает тренерский штаб, и нет желания платить такую сумму.

Кроме того, следует отметить, что уровень зарплатных ожиданий Дзадзы составляет 2 - 2,5 миллиона евро в год. Таким образом, если "Спартак" договорится с нападающим на его условиях, то этот футболист войдет в тройку самых высокооплачиваемых игроков красно-белых.

Конкуренцию в борьбе за Дзадзу москвичам может составить "Валенсия". Игрока активно торгуют на европейских рынках. Можно предположить, что цену на нападающего реалистично снизить в ходе переговоров.