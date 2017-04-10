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Виталий Мутко: "Департамент судейства сам объявит арбитра на матч "Спартак" - "Зенит"

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Президент РФС Виталий Мутко после совещания с судьями, которое состоялось в Доме футбола, не стал говорить, кто будет назначен главным арбитром матча 23-го тура чемпионата России "Спартак""Зенит", передает корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ. По нашей информации, встречу между красно-белыми и сине-бело-голубыми рассудит бригада во главе с Александром Егоровым.

– Матч "Спартак" – "Зенит" – доверят Егорову? – вопрос Мутко.

– Департамент сам объявит.

– Но вам не страшно за топовые матчи?

– Еще раз повторю: есть председатель департамента судейства, и это его задача – назначать арбитров.

На матч "Спартак" – "Зенит" назначат судью из Питера?//
Матчи за чемпионство доверят Егорову и Карасеву

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