Виталий Мутко: "Делаем арбитров профессионалами"

Президент РФС Виталий Мутко после матча 19-го тура чемпионата России "Спартак" – "Анжи" (1:0) отметил, что гости показали хороший футбол. Также вице-премьер РФ по следам судейского скандала после встречи "Зенита" и "Амкара" (0:1) подчеркнул, что по судьям идет профессиональная работа, передает из Тушина корреспондент "СЭ" Сергей АСТАХОВ.

– Следили за "Зенитом"?

– Конечно. За всеми командами следим.

– Матч сопровождался судейским скандалом.

– Есть глава судейского департамента. Его работа смотреть на арбитров. Они дадут все оценки.

– Дзюба сказал, что судейство было ужасным.

– Игра идет 90 минут, не забывайте.

– Луческу часто жалуется на московских судей. Как быть?

– Мы поменяли ситуацию с судейским корпусом. Делаем арбитров профессионалами. Будет рейтинг судей. Мы убрали прописку судей. Подумаем об апрельских играх "Спартака" с ЦСКА и "Зенитом", кто будет работать на них.

– "Спартак" оторвался на 8 очков. Серьезное преимущество?

– Впереди еще 11 туров. Все может быть. Каждая команда упирается. Говорил с тренером "Анжи" в раздевалке, у них новая команда. В первом тайме была видна рука Григоряна. Ребята играли здорово.