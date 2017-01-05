Вести.Ru: Тигиев может перейти из "Анжи" в "Спартак"

Защитник "Анжи" Георгий Тигиев может в скором времени стать игроком "Спартака", информируют Вести.Ru. При этом 21-летний футболист может провести остаток сезона в махачкалинском клубе, будучи отданным в аренду.

Тигиев перешел в "Анжи" из московского "Торпедо" летом 2015 года. В том же году бывший тренер сборной России Фабио Капелло приглашал игрока на сбор национальной команды. На счету Тигиева в текущем сезоне 14 матчей в премьер-лиге.