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Вести.Ru: Тигиев может перейти из "Анжи" в "Спартак"

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Защитник "Анжи" Георгий Тигиев может в скором времени стать игроком "Спартака", информируют Вести.Ru. При этом 21-летний футболист может провести остаток сезона в махачкалинском клубе, будучи отданным в аренду.

Тигиев перешел в "Анжи" из московского "Торпедо" летом 2015 года. В том же году бывший тренер сборной России Фабио Капелло приглашал игрока на сбор национальной команды. На счету Тигиева в текущем сезоне 14 матчей в премьер-лиге.

Дополнительная информация

http://www.vesti.ru/doc.html?id=2839958

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Thergothon

Хорошо, если подберут. Пуйоль - игрок довольно перспективный.

16:56

Darkman79

Во,я же говорил,что Тигиев в Анжи лакомый кусочек))

16:46

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