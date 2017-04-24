Василий Березуцкий: "Слуцкого можно поставить в пример многим нашим футболистам, в том числе и мне"

Защитник ЦСКА Василий Березуцкий в интервью "СЭ" похвалил Леонида Слуцкого за работу на ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов "Барселона" – "Ювентус" (0:0). Футболист красно-синих выразил уверенность, что летом бывший главный тренер армейцев возглавит команду чемпионшипа – второго по значимости дивизиона чемпионата Англии.

– Вы раскритиковали комментаторов матча "Зенит" – "Урал". А как вам работа Леонида Слуцкого на игре Лиги чемпионов "Барселона" – Ювентус"?

– Мне очень понравилось. Все профессионально. Профессиональный тренер объяснял определенные тактические моменты, схемы, задачи, мысли наставников команд в той или иной ситуации.

– Допускаете, что Слуцкий в ближайшие месяцы получит работу в Англии или он все-таки вернется назад в Россию?

– Я практически уверен в том, что летом Слуцкий, скорее всего, примет команду чемпионшипа. У человека есть определенные цели, желания. Его можно поставить в пример многим нашим футболистам, в том числе и мне.

– Что вы имеете в виду?

– У игроков, может быть, есть возможность уехать в Европу и попробовать себя там, доказать, что ты футболист не только для внутреннего пользования, а они этого не делают… Чего-то боятся, переживают. А вот Слуцкий таких вещей не боится и готов возобновить свою работу даже в чемпионшипе. Это заслуживает уважения. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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