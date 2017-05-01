Валерий Петраков: "Кришито бьет игрока в лицо – реакции никакой. Как?"

Главный тренер "Томи" Валерий Петраков во флеш-интервью в эфире канала "Наш футбол" раскритиковал судейство в матче 26-го тура чемпионата России с "Зенитом" (0:2). Также он выразил надежду на то, что томичам удастся решить кадровые проблемы к игре со "Спартаком".

– Второй матч подряд "Томь" показывает характер и неплохой футбол, но результат неудовлетворительный. Тем не менее, вы дольны игрой?

– В первом тайме недоволен. Пока не хватает силенок. Ребята молодые, нет нужных физических кондиций. Потеряли Пульича – у него проблемы с коленом. Пришлось опять перестраивать оборону, ребята играли не на своих местах. Мы пытались создать что-то интересное, но получалось не все.

– В Каспийске вы были недовольны судейством (Владислав Безбородов в матче сибиряков с "Анжи" - 3:3 - назначил три пенальти в ворота гостей. - Прим. "СЭ"). Сегодня у вас тоже есть вопросы?

– О чем тут говорить. Я считаю – бессмысленно. Кришито бьет игрока в лицо – реакции никакой. Объясните мне – как? Идет борьба, наш игрок просто подтолкнул – судья дает карточку. Посмотрите, какие фолы – все свистит в одну сторону. Не знаю, такая тема, которую не хочется обсуждать.

– Как будете настраивать команду на "Спартак"?

– Буду так же настраивать. Сегодня был хороший урок. "Спартак" играет в похожей же манере. Надеюсь, что мы залечим мелкие травмы и выйдем в оптимальном составе.

Трансляция матча "Томь" - "Зенит"