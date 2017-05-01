Валерий Петраков: "Кришито бьет игрока в лицо – реакции никакой. Как?"

Главный тренер "Томи" Валерий Петраков во флеш-интервью в эфире канала "Наш футбол" раскритиковал судейство в матче 26-го тура чемпионата России с "Зенитом" (0:2). Также он выразил надежду на то, что томичам удастся решить кадровые проблемы к игре со "Спартаком".
– Второй матч подряд "Томь" показывает характер и неплохой футбол, но результат неудовлетворительный. Тем не менее, вы дольны игрой?
– В первом тайме недоволен. Пока не хватает силенок. Ребята молодые, нет нужных физических кондиций. Потеряли Пульича – у него проблемы с коленом. Пришлось опять перестраивать оборону, ребята играли не на своих местах. Мы пытались создать что-то интересное, но получалось не все.
– В Каспийске вы были недовольны судейством (Владислав Безбородов в матче сибиряков с "Анжи" - 3:3 - назначил три пенальти в ворота гостей. - Прим. "СЭ"). Сегодня у вас тоже есть вопросы?
– О чем тут говорить. Я считаю – бессмысленно. Кришито бьет игрока в лицо – реакции никакой. Объясните мне – как? Идет борьба, наш игрок просто подтолкнул – судья дает карточку. Посмотрите, какие фолы – все свистит в одну сторону. Не знаю, такая тема, которую не хочется обсуждать.
– Как будете настраивать команду на "Спартак"?
– Буду так же настраивать. Сегодня был хороший урок. "Спартак" играет в похожей же манере. Надеюсь, что мы залечим мелкие травмы и выйдем в оптимальном составе.
karlikf1
Удара по лицу не было как такового. Если не у боксёров, то у тех же самых своих болельщиков, у мужиков спроси, что такое удар по лицу, если до седых волос дожил и не знаешь. А то - вон, с детских лет, с ДЮСШ приучаете мальчишек только от взмаха руки валиться как подкошенными и кататься по полю. Командную игру и индивидуальное мастерство надо отрабатывать на тренировках, а не борцовские захваты и художественное катание по полю, держась за лицо.
15:43
aloveku
ага, Кришиту связали-завалили, и реакции никакой? как?
15:41
0500
Оба красавцы, борец с боксером, надо было удалять обоих. А повезло, можно считать, борцу, ведь питерские наказанию не подлежат.
15:32
Александр Макаров
Я всё пытаюсь понять, футболисты и тренеры - идиоты или это пиар?! Если бы кто-то так сыграл против, допустим, меня на каком-нибудь первенстве бани, то обязательно получил бы в морду. Минимум жёлтую надо было давать оппоненту Кришито, а Петраков ещё какую-то пургу гонит. Кстати, я не болельщик "Зенита".
15:30
ladafan
подтолкнул))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))петраков - тебя даже клоуном назвать стремно.....
15:15
LemieuxMario
насмешил. перед "ударом" в лицо игрок томи завалил кришито борцовским приемом. г-н петраков будьте об"ективны)))
15:15
delacrua
как? да вот так. судья не хотел ломать игру зенита. и кришито знал, что судья заряжен. иначе бы не позволил рукоприкладства.
15:13