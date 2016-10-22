В "Спартаке" Попова меняют гораздо чаще, чем в "Кубани"

За время выступления за "Спартак" Ивелин Попов 33 раза выходил на поле в стартовом составе и только в десяти случаях не был заменен. Таким образом, болгарин доиграл до конца только в 30 процентах матчей. Для сравнения, выступая за "Кубань", Попов проводил без замен 70 процентов встреч. (Кирилл БУРДАКОВ)

Напомним, сегодня в матче с "Уралом", который завершился победой красно-белых (1:0), Попов выразил недовольство заменой на Артема Тимофеева. Покидая поле, болгарин заявил: "Постоянно другие ошибаются, а меняют меня". Эта фраза случайно попала в эфир.

На послематчевой пресс-конференции главный тренер "Спартака" Массимо Каррера прокомментировал случившееся, сказав: "Это не моя проблема. Я делаю замены, как лучше для команды, а не чтобы кого-нибудь обидеть".

Ивелин Попов после замены: "Постоянно, б**, другие ошибаются..." //

Массимо Каррера: "Попов? Делаю замены не для того, чтобы кого-нибудь обидеть"

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