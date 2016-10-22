В "Спартаке" Попова меняют гораздо чаще, чем в "Кубани"

За время выступления за "Спартак" Ивелин Попов 33 раза выходил на поле в стартовом составе и только в десяти случаях не был заменен. Таким образом, болгарин доиграл до конца только в 30 процентах матчей. Для сравнения, выступая за "Кубань", Попов проводил без замен 70 процентов встреч. (Кирилл БУРДАКОВ)
Напомним, сегодня в матче с "Уралом", который завершился победой красно-белых (1:0), Попов выразил недовольство заменой на Артема Тимофеева. Покидая поле, болгарин заявил: "Постоянно другие ошибаются, а меняют меня". Эта фраза случайно попала в эфир.
На послематчевой пресс-конференции главный тренер "Спартака" Массимо Каррера прокомментировал случившееся, сказав: "Это не моя проблема. Я делаю замены, как лучше для команды, а не чтобы кого-нибудь обидеть".
Ивелин Попов после замены: "Постоянно, б**, другие ошибаются..." //
Массимо Каррера: "Попов? Делаю замены не для того, чтобы кого-нибудь обидеть"
Матчи Ивелина Попова в чемпионатах России
|
Сезон
|
Клуб
|
Матчи
|
В основе
|
Заменен
|
% полных матчей
|
2012/13
|
23
|
18
|
12
|
33,33
|
2013/14
|
30
|
30
|
4
|
86,67
|
2014/15
|
27
|
24
|
6
|
75,00
|
Итого
|
|
80
|
72
|
22
|
69,44
|
2015/16
|
29
|
28
|
18
|
35,71
|
2016/17
|
8
|
5
|
5
|
0,00
|
Итого
|
|
37
|
33
|
23
|
30,30
Красно-белый Коммаяк
Выходи и доказывай!!! Как Лоренсо сегодня! Двушку положил(второй непонятно почему отменили)!!!
23:39
ki
сравнили х с пальцем - в кубани он был топ-звезда, а в спартаке - только один из.
23:01
Красно-белый Коммаяк
А правильно сказал Мистер! Это не мои проблемы!!!!
22:57