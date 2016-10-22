22:40 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

В "Спартаке" Попова меняют гораздо чаще, чем в "Кубани"

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За время выступления за "Спартак" Ивелин Попов 33 раза выходил на поле в стартовом составе и только в десяти случаях не был заменен. Таким образом, болгарин доиграл до конца только в 30 процентах матчей. Для сравнения, выступая за "Кубань", Попов проводил без замен 70 процентов встреч. (Кирилл БУРДАКОВ)

Напомним, сегодня в матче с "Уралом", который завершился победой красно-белых (1:0), Попов выразил недовольство заменой на Артема Тимофеева. Покидая поле, болгарин заявил: "Постоянно другие ошибаются, а меняют меня". Эта фраза случайно попала в эфир.

На послематчевой пресс-конференции главный тренер "Спартака" Массимо Каррера прокомментировал случившееся, сказав: "Это не моя проблема. Я делаю замены, как лучше для команды, а не чтобы кого-нибудь обидеть".

Ивелин Попов после замены: "Постоянно, б**, другие ошибаются..." //
Массимо Каррера: "Попов? Делаю замены не для того, чтобы кого-нибудь обидеть"

 

Матчи Ивелина Попова в чемпионатах России

Сезон

Клуб

Матчи

В основе

Заменен

% полных матчей

2012/13

Кубань

23

18

12

33,33

2013/14

Кубань

30

30

4

86,67

2014/15

Кубань

27

24

6

75,00

Итого

 

80

72

22

69,44

2015/16

Спартак

29

28

18

35,71

2016/17

Спартак

8

5

5

0,00

Итого

 

37

33

23

30,30

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Красно-белый Коммаяк

Выходи и доказывай!!! Как Лоренсо сегодня! Двушку положил(второй непонятно почему отменили)!!!

23:39

ki

сравнили х с пальцем - в кубани он был топ-звезда, а в спартаке - только один из.

23:01

Красно-белый Коммаяк

А правильно сказал Мистер! Это не мои проблемы!!!!

22:57

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