"Спартак" возьмет на просмотр защитника пензенского "Зенита"

Директор пензенского "Зенита" Виктор Смагин сообщил "СЭ", что защитник его команды Евгений Алферов отправится на сбор "Спартака" с 12 января по 6 февраля. В нынешнем сезоне 21-летний футболист провел во втором дивизионе 15 матчей и забил четыре гола.

– "Спартак" к нам обратился с просьбой просмотреть игрока на боре, - отметил Смагин. - Мы согласились. Почему нет? Пусть мальчишка попробует. Если даже у него не получится, наберется опыта, чего-нибудь "хапнет". Евгений действует на позиции левого защитника, эффективно подключается вперед. Считаю его способным игроком. Речи о возможном трансфере пока не идет, "Спартак" просто пригласил Алферова на просмотр.

Алферов – воспитанник питерского футбола, выступал за молодежку "Зенита", а затем - за дубль тульского "Арсенала". В его активе один матч в премьер-лиге. Он сыграл за "оружейников" против ЦСКА (1:4), когда Дмитрий Аленичев отказался выставлять основу на игру с армейцами. (Виталий АЙРАПЕТОВ)