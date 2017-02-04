"Спартак" отправился на второй сбор без Кутина

Сегодня в 8:10 "Спартак" из аэропорта Шереметьево вылетает на второй сбор, который пройдет в Испании. Из тех игроков, которые работали в Абу-Даби, с командой не полетели защитник Денис Кутин, который восстанавливается в Москве после серьезной травмы, защитник Александр Пуцко, а также полузащитник Аяз Гулиев. Отметим, что в Испании вместе с основой будут работать футболисты "Спартака-2" Иван Хомуха и Игорь Леонтьев.

Всего в Марбелью отправилось 26 футболистов: вратари Артем Ребров, Сергей Песьяков, Александр Селихов, защитники Сальваторе Боккетти, Георгий Джикия, Андрей Ещенко, Илья Кутепов, Евгений Макеев, Маурисиу, Сердар Таски, Иван Хомуха, полузащитники Джано Ананидзе, Денис Глушаков, Роман Зобнин, Александр Зуев, Дмитрий Комбаров, Лоренсо Мельгарехо, Ивелин Попов, Александр Самедов, Квинси Промес, Артем Тимофеев, Фернанду, Игорь Леонтьев нападающие Денис Давыдов, Зе Луиш и Луиз Адриану.

Попов, Мельгарехо, Промес, Таски и Фернанду присоединятся к команде уже на сборе. В Испании спартаковцы проведут два спарринга. 10 февраля "Спартак" встретится с хорватским клубом "Осиек". Второй контрольный матч состоится 16 февраля - соперник красно-белых в нем определится позднее. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

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