Дмитрий Комбаров: "Чувствую себя так, будто мне 18 лет"

Защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров подчеркнул, что провел выходные дни между сборами в Москве и отметил день рождения в широком кругу друзей. По словам футболиста, он не чувствует, что ему исполнилось 30 лет.

- Как вы провели выходные дни?

- Хорошо отдохнул, отметили день рождения в широком кругу друзей.

- Хватило времени отойти от первых сборов?

- Как сказать. Отдохнули в меру возможности.

- Что чувствует футболист, который перешагнул 30-летний рубеж?

- Я не чувствую, что мне 30. Ощущаю себя молодым. Будто мне 18 лет.

- Как поздравили друг друга с братом?

- По телефону и видеосвязи. Благо технологии позволяют. А вот подарков не дарили. Так договорились. И вообще обычно ничего друг другу не дарим на день рождения.

- С какими ожиданиями отправляетесь на вторые сборы?

- Предстоит тяжелая работа. С каким настроем поедешь, такая и будет работа. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)