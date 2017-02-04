Дмитрий Комбаров: "Чувствую себя так, будто мне 18 лет"

Защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров подчеркнул, что провел выходные дни между сборами в Москве и отметил день рождения в широком кругу друзей. По словам футболиста, он не чувствует, что ему исполнилось 30 лет.
- Как вы провели выходные дни?
- Хорошо отдохнул, отметили день рождения в широком кругу друзей.
- Хватило времени отойти от первых сборов?
- Как сказать. Отдохнули в меру возможности.
- Что чувствует футболист, который перешагнул 30-летний рубеж?
- Я не чувствую, что мне 30. Ощущаю себя молодым. Будто мне 18 лет.
- Как поздравили друг друга с братом?
- По телефону и видеосвязи. Благо технологии позволяют. А вот подарков не дарили. Так договорились. И вообще обычно ничего друг другу не дарим на день рождения.
- С какими ожиданиями отправляетесь на вторые сборы?
- Предстоит тяжелая работа. С каким настроем поедешь, такая и будет работа. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)
marksan
Идиот!
10:09
баламошка
Нужно быть осторожнее с мельдонием.
08:38