Денис Глушаков: "На сбор отправляюсь с очень хорошим настроением"

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков отметил, что выходные дни провел вместе с семьей. По словам капитана красно-белых, на второй сбор он оправляется с очень хорошим настроением. Сегодня в 8.10 по московскому времени команда отправляется в Марбелью.

- Денис, какое у вас настроение перед вторым сбором?

- Настроение очень хорошее. Выходные дни провел с семьей, маленькой дочкой. Отдохнул.

- Ребенок давал высыпаться?

- Она два дня спала, а вот сегодня поспать не дала.

- Наверное, чувствовала, что папа скоро уедет?

- Может быть (улыбается). (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)