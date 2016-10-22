"Спартак" одолел "Урал" и вышел в единоличные лидеры чемпионата

В матче 11-го тура премьер-лиги "Спартак" на выезде нанес поражение "Уралу" – 1:0. Единственный гол на счету Лоренсо Мельгарехо, вышедшего в стартовом составе из-за травмы Зе Луиша. Эта победа стала для красно-белых второй подряд.

Это позволило подопечным Массимо Карреры выйти в единоличные лидеры чемпионата России. Правда, у "Зенита" есть еще игра в запасе. "Урал" пока остается на 11-й строчке.

Чемпионат России

Премьер-лига

11-й тур

"Урал" (Екатеринбург) – "Спартак" (Москва) – 0:1 (0:0)

Гол: Мельгарехо, 48.

"Урал": Заболотный, Кулаков, Динга, Панков, Данцев, Ставпец (Конате, 84), Фидлер, Емельянов, Подоксенов (Павленко, 79), Лунгу, Павлюченко.

"Спартак": Ребров, Ещенко, Боккетти, Кутепов, Комбаров, Зобнин, Ромулу, Фернанду, Попов (Арт.Тимофеев, 73), Ананидзе, Мельгарехо (Зуев, 90+2).

Предупреждения: Кутепов, 72. Кулаков, 85. Павлюченко, 87.

Судьи: ЕГОРОВ (Саранск). Стипиди (Краснодар), Петросян (Бронницы).

22 октября. Екатеринбург. Стадион "СКБ-Банк Арена".

Трансляция матча "Урал" - "Спартак"

О спорных моментах матча - экспертиза "СЭ"

Правильно ли не засчитан гол "Спартака"? //

Мельгарехо забил после свистка //

Болельщики "Спартака" забросали Заболотного снежками //

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