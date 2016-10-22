"Спартак" одолел "Урал" и вышел в единоличные лидеры чемпионата

В матче 11-го тура премьер-лиги "Спартак" на выезде нанес поражение "Уралу" – 1:0. Единственный гол на счету Лоренсо Мельгарехо, вышедшего в стартовом составе из-за травмы Зе Луиша. Эта победа стала для красно-белых второй подряд.
Это позволило подопечным Массимо Карреры выйти в единоличные лидеры чемпионата России. Правда, у "Зенита" есть еще игра в запасе. "Урал" пока остается на 11-й строчке.
Чемпионат России
Премьер-лига
11-й тур
"Урал" (Екатеринбург) – "Спартак" (Москва) – 0:1 (0:0)
Гол: Мельгарехо, 48.
"Урал": Заболотный, Кулаков, Динга, Панков, Данцев, Ставпец (Конате, 84), Фидлер, Емельянов, Подоксенов (Павленко, 79), Лунгу, Павлюченко.
"Спартак": Ребров, Ещенко, Боккетти, Кутепов, Комбаров, Зобнин, Ромулу, Фернанду, Попов (Арт.Тимофеев, 73), Ананидзе, Мельгарехо (Зуев, 90+2).
Предупреждения: Кутепов, 72. Кулаков, 85. Павлюченко, 87.
Судьи: ЕГОРОВ (Саранск). Стипиди (Краснодар), Петросян (Бронницы).
22 октября. Екатеринбург. Стадион "СКБ-Банк Арена".
Трансляция матча "Урал" - "Спартак"
О спорных моментах матча - экспертиза "СЭ"
Правильно ли не засчитан гол "Спартака"? //
Мельгарехо забил после свистка //
Болельщики "Спартака" забросали Заболотного снежками //
Ивелин Попов после замены: "Постоянно, б**, другие ошибаются..."
Meddle
Коновалов Meddle Коновалов ПРОСТО ГАЗПРОМ - ТРЯПКА , увы((( 19:47 ___ В смысле? 19:48--------- А чё В СМЫСЛЕ ТО??? вылизывают очко за баксы европе. При СССР вырубили газ и пипец окраине и европе. ----- Смешно. Извини, смешно. ))
19:52
Коновалов
igorvasilevich, РОССИЯ может на шишку всю европу поставить, но с эконом/блоком Медведева ставят нас.
19:52
Meddle
zagman Meddle ////// А тебе какое дело? 19:48 ///// Завидую. Почему столько умища, и все одному? И про вылизывания все знаешь. Мудрый значит.
19:51
Коновалов
Meddle Коновалов ПРОСТО ГАЗПРОМ - ТРЯПКА , увы((( 19:47 ___ В смысле? 19:48--------- А чё В СМЫСЛЕ ТО??? вылизывают очко за баксы европе. При СССР вырубили газ и пипец окраине и европе.
19:50
igorvasilevich
Коновалов ты не понял сейчас хотят новые санкции ввести, деньгами не будут платить за газ. Сейчас хотят продукты за газ. Такие же санкции вводили против Саддама еда за нефть.
19:50
Meddle
Коновалов ПРОСТО ГАЗПРОМ - ТРЯПКА , увы((( 19:47 ___ В смысле?
19:48
zagman
Meddle ////// А тебе какое дело?
19:48
King's Bounty IIII
igorvasilevich RSDsouth не волнуйся с пузиком есть преимущество в кризисные дни. Вот пузатые в блокадном Ленинграде пережили тощих. У пузатых есть запасы еды и жира. ________________- переели
19:48
Коновалов
Meddle Василич, Запад давно ввел санкции против Гапрома, если чё... 19:46---------- Meddle, ПРОСТО ГАЗПРОМ - ТРЯПКА , увы(((
19:47
Meddle
Василич, Запад давно ввел санкции против Гапрома, если чё...
19:46
Meddle
zagman ___ Карасавей, и где ты только свой умище черпаешь? ))
19:45
RSDsouth
Егоров -эталон Российского мужчины ! С пузиком, важный, и ещё у него есть свисток !
19:41
igorvasilevich
Если запад введет санкции Газпрому, походу зеня тоже повалится. Возвращаемся в 90-тые годы. Спартак символ лихих 90-тых.
19:41
zagman
King's Bounty IIII ///// zagman King's Bounty IIII ///// Молодчик! Нормально ты ответил пользователю Kirillyurrich! Браво! ))))))))))))) _______________- он в ленинграде чемпион по катанию шаров...во рту. **************** Kirillyurrich еще вылизывает натуральные джуси-эсс-ликёры у пользователя Задтузо туп (Вантузо). А потом они меняются местами. Фигли, крутые питерские эсс-ликеры! ))))))))))))))
19:40
RSDsouth
Егоров - эталон Российского мужчины : с пузиком , важный ,и делает вид что худеет . А ещё у него есть свисток !
19:39
igorvasilevich
Meddle Походу Спартак займет первое или второе место. Как в ЦСКА крупный кризис. Гинер попал на гигантские бабки.
19:38
Meddle
Василич, подъезжай, опохмелю )))
19:37
RSDsouth
Винтажный клуб Урал : можно ходить всей семьёй - у дочи первый зубик появился когда за ФКСМ забил Павленко, а сын в армию уходил , когда Павлюченко начинал да Сборную играть , дед Чапая видел в годы Чемпионства ФКСМ .И все чинно, благородно, как раньше
19:37
igorvasilevich
Ulan3 Чтобы думать об титулах нужно дотянуть нашему чемпионату до весны.. Как я не уверен, что все клубы просуществуют до конца чемпионата. Я так думаю 3-4 клуба снимутся.
19:35
Meddle
Ulan3___ Ну что ту обсуждать? Игра - не о чем Вот если с Зеней в первом тайме Спартак играл вполне прилично, то там и обсуждать было что. А тут, очередное днище во всей красе.
19:35
igorvasilevich
Коновалов завтра увидим на 90% победу коней. Траоре один тухлый закатит. или 0-0 на 10%
19:32
King's Bounty IIII
igorvasilevich King's Bounty IIII Я из Люберец, нужно уже запомнить. А вот ты посетитель синагоги. +++++++++++++++++ Колхозавр значит...
19:30
Ulan3
zagman Ulan3 ///// Хотел отписать по игре. Зашел - а тут по игре вообще не пишут. ******************* Ты сначала напиши свой подробный отчет о матче, а потом будет видно, ответят тебе или нет, чтобы начать обсуждение.//////////////// А зачем отчет писать? Я думал тут все игру смотрели. Я мнение высказал по Спартаку в принципе. По Уралу говорить нечего. Если по игре - Спартак играл плохо, но победил заслужено. Хватит ли такой игры для борьбы за титул? Думаю нет.
19:30
Коновалов
igorvasilevich Коновалов Какой Саша Мамедов. Локомотив на дно идет. Нападающих там нет вообще. 19:29--------- Василич, завтра отметим :)
19:30
igorvasilevich
Коновалов Какой Саша Мамедов. Локомотив на дно идет. Нападающих там нет вообще.
19:29
igorvasilevich
King's Bounty IIII Я из Люберец, нужно уже запомнить. А вот ты посетитель синагоги.
19:27
zagman
Bache Gabrielsen ///// А чего второй гол Мельгарехо не засчитали, не понял ? ***************** Судья, видимо, посчитал, что Лоренцо Мельгарехо рукой оттолкнул защитника "Урала", перед тем, как забил второй гол.
19:26
Meddle
Монтя, ты же вроде меня в игнор грозился поставить. Все ясно, свистбол)))
19:26
Коновалов
Но вот теперь Саша Самедов под руководством Юрия Палыча засунет конюшне пару банок , Оренбург Миллера сольёт недоклубу Зинит Миллера 0-3 и всё будет хорошо:))))) Гена Орлов - на коне)))
19:26
igorvasilevich
Ulan3 чего обсуждать два лузера между собой встречались. С каждым годом хуже и хуже игры в нашем чемпионате. маленькие ту.хлые победы. Когда половина команд на грани банкротства. вообще не понятно, что ждать.
19:24