Полузащитник "Спартака" Ивелин Попов выразил недовольство своей заменой в матче 11-го тура чемпионата России с "Уралом". Слова легионера случайно попали в эфир трансляции, когда он покидал поле. Вместо него на 73-й минуте встречи вышел Артем Тимофеев. На тот момент красно-белые вели в счете – 1:0.
"Постоянно, б**, другие ошибаются, а меня меняют", – сказал Попов.
Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера встретил полузащитника объятиями и несколько раз повторил "Браво".
Отметим, что в нынешнем сезоне болгарин ни разу не провел весь матч на поле в чемпионате России.
Spartak-Online1
Правильная замена,слишком много принимал неверных решений. В частности в начале матча надо было бить,а не отдавать передачу.
19:27
честный человечишко
Справедливости ради, накосячил Попов знатно...
19:18
igorvasilevich
На 5 матчей нужно его дисквалифицировать.
19:14
Headliner85
Попов, тренироваться не пробовал? Или лишь бы в каждом стограмме засветиться?
19:14
igorvasilevich
Нужно его за мат на 5 игр дисквалифицировать.
19:12
Ясен-Красен!
Всё нормально. Тренер знает, Попов на эмоциях. На конях злость сорвёт. )
19:11
Михаил Тверь
Постоянные потери мяча, неправильные решения, отсутствие участия в отборе мяча при обороне! Не игрок Спартака в принципе!
19:09
Versus67
"Кубань" победила.)))
19:08
6_Lesni4ij
Да просто эмоции. Замена скорее всего была связана не с тем, что Попов играл плохо, а с перестроением схемы.
19:03
малюта
Девочка обиделась...сегодня не даст :)))
18:52
П_о_в_а_р
Переживает за команду. +100500
18:47