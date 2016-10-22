18:40 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Ивелин Попов после замены:
"Постоянно, б**, другие ошибаются..."

Ивелин ПОПОВ. Фото Алексей ИВАНОВ, "СЭ"
Ивелин ПОПОВ. Фото Алексей ИВАНОВ, "СЭ"
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Полузащитник "Спартака" Ивелин Попов выразил недовольство своей заменой в матче 11-го тура чемпионата России с "Уралом". Слова легионера случайно попали в эфир трансляции, когда он покидал поле. Вместо него на 73-й минуте встречи вышел Артем Тимофеев. На тот момент красно-белые вели в счете – 1:0.

"Постоянно, б**, другие ошибаются, а меня меняют", – сказал Попов.

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера встретил полузащитника объятиями и несколько раз повторил "Браво".

Отметим, что в нынешнем сезоне болгарин ни разу не провел весь матч на поле в чемпионате России.

Трансляция матча "Урал" - "Спартак"

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КОММЕНТАРИИ (11)
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Spartak-Online1

Правильная замена,слишком много принимал неверных решений. В частности в начале матча надо было бить,а не отдавать передачу.

19:27

честный человечишко

Справедливости ради, накосячил Попов знатно...

19:18

igorvasilevich

На 5 матчей нужно его дисквалифицировать.

19:14

Headliner85

Попов, тренироваться не пробовал? Или лишь бы в каждом стограмме засветиться?

19:14

igorvasilevich

Нужно его за мат на 5 игр дисквалифицировать.

19:12

Ясен-Красен!

Всё нормально. Тренер знает, Попов на эмоциях. На конях злость сорвёт. )

19:11

Михаил Тверь

Постоянные потери мяча, неправильные решения, отсутствие участия в отборе мяча при обороне! Не игрок Спартака в принципе!

19:09

Versus67

"Кубань" победила.)))

19:08

6_Lesni4ij

Да просто эмоции. Замена скорее всего была связана не с тем, что Попов играл плохо, а с перестроением схемы.

19:03

малюта

Девочка обиделась...сегодня не даст :)))

18:52

П_о_в_а_р

Переживает за команду. +100500

18:47

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