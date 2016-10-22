Полузащитник "Спартака" Ивелин Попов выразил недовольство своей заменой в матче 11-го тура чемпионата России с "Уралом". Слова легионера случайно попали в эфир трансляции, когда он покидал поле. Вместо него на 73-й минуте встречи вышел Артем Тимофеев. На тот момент красно-белые вели в счете – 1:0.

"Постоянно, б**, другие ошибаются, а меня меняют", – сказал Попов.

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера встретил полузащитника объятиями и несколько раз повторил "Браво".

Отметим, что в нынешнем сезоне болгарин ни разу не провел весь матч на поле в чемпионате России.

Трансляция матча "Урал" - "Спартак"