Павлюченко предложил взять интервью у судьи

Нападающий "Урала" Роман Павлюченко выразил недовольство судейством в матче 11-го тура чемпионата России со "Спартаком" (0:1). Об этом в прямом эфире канала "Наш футбол" сообщил один из комментаторов встречи. По его словам, футболист, проходя мимо журналистов, посоветовал им взять интервью не у главного тренера екатеринбуржцев Вадима Скрипченко, а у главного арбитра матча Александра Егорова.

Отметим, что по ходу встречи тренерский штаб "Урала" не раз выражал недовольство судейством. У Скрипченко даже произошел конфликт с Егоровым, в ходе которого они обменялись высказываниями на повышенных тонах. В частности, недовольство хозяев вызвали несколько спорных эпизодов в штрафной красно-белых. С другой стороны, гости также могут оспорить два момента с отмененным взятием ворот соперника.

Напомним, что после матчей 8-го и 9-го туров премьер-лиги с "Уфой" (0:1) и "Зенитом" (2:4) представители "Спартака" выразили недовольство работой арбитров Романа Галимова и Сергея Иванова. А после встречи 10-го тура с "Ростовом" (1:0) уже соперники красно-белых отмечали неоднозначное судейство Владислава Безбородова. В частности, главный тренер ростовчан Иван Данильянц заявил, что его команда "попала под "раздел" после игры "Спартака" с "Зенитом" и жалоб столичного клуба.

Трансляция матча "Урал" - "Спартак" //

Вадим Скрипченко: "Претензий к судейству нет"