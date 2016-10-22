17:18 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Болельщики "Спартака" забросали Заболотного снежками

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Болельщики "Спартака" в матче 11-го тура чемпионата России в середине первого тайма забросали вратаря "Урала" Николая Заболотного снежками. Арбитру Александру Егорову пришлось остановить игру.

Успокаивать фанатов побежали игроки "Спартака", в частности вратарь и капитан красно-белых Артем Ребров. В итоге болельщики успокоились, а встреча была продолжена.

Трансляция матча "Урал" - "Спартак"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 11-й тур

Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (2)
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KOT77777777

Недокоманда и болельщики такие же.

17:50

Akaki

Мы, ростовчане, дружим со Спартаком. У нас одно отвращение к коням. У москвичей к ЦСКА, у нас к СКА Ростов

17:44

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