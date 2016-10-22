Болельщики "Спартака" забросали Заболотного снежками

Болельщики "Спартака" в матче 11-го тура чемпионата России в середине первого тайма забросали вратаря "Урала" Николая Заболотного снежками. Арбитру Александру Егорову пришлось остановить игру.
Успокаивать фанатов побежали игроки "Спартака", в частности вратарь и капитан красно-белых Артем Ребров. В итоге болельщики успокоились, а встреча была продолжена.
KOT77777777
Недокоманда и болельщики такие же.
17:50
Akaki
Мы, ростовчане, дружим со Спартаком. У нас одно отвращение к коням. У москвичей к ЦСКА, у нас к СКА Ростов
17:44