Болельщики "Спартака" забросали Заболотного снежками

Болельщики "Спартака" в матче 11-го тура чемпионата России в середине первого тайма забросали вратаря "Урала" Николая Заболотного снежками. Арбитру Александру Егорову пришлось остановить игру.

Успокаивать фанатов побежали игроки "Спартака", в частности вратарь и капитан красно-белых Артем Ребров. В итоге болельщики успокоились, а встреча была продолжена.

Трансляция матча "Урал" - "Спартак"