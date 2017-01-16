Луиз Адриану прилетел в Москву из Милана. Бразильский нападающийприлетел в Москву из Милана.

Сегодня. Шереметьево. Луиз АДРИАНУ (в центре). Фото Алексей ИВАНОВ, "СЭ"

29-летний форвард из-за возникших проблем (рейс был задержан на два часа) приземлился в столице России примерно в 19.20. Адриану почти полтора часа после приземления не выходил ко встречавшим его журналистам, после чего в сопровождении встречающего персонала "Спартака" был препровожден в автомобиль и уехал.

Вместе с Адриану в столицу прибыл и агент Марко Трабукки, который, судя по всему, вел эту сделку. Луиз Адриану по прилете не ответил на вопросы журналистов, а Трабукки был краток:

- Настрой у Луиза хороший, победный.

- Под каким номером будет играть Адриану?

- Это решит "Спартак".

- Кого-то из ваших клиентов "Спартак" этой зимой подпишет?

- Однозначно нет. (Ярослав СУСОВ, Сергей ЕГОРОВ)

В ближайшее время "Спартак" должен объявить о трансфере бразильца из "Милана". По информации "СЭ", Луиз Адриану, скорее всего, достанется красно-белым бесплатно, за исключением агентских выплат. Контракт с форвардом будет заключен на 2,5 года.

12 января Луиз Адриану прошел медобследование в одной из итальянских клиник, а на следующий день главный тренер "Спартака" Массимо Каррера встретился с ним и вице-президентом "Милана" Адриано Галлиани.

В 2015 году "Милан" купил Луиза Адриану у "Шахтера" за 8 миллионов евро. В составе итальянской команды за полтора года он провел 36 матчей, в которых забил шесть мячей. В этом сезоне провел на поле всего 120 минут за семь (шесть раз – на замену) игр.