Луиз Адриану прилетел в Москву

29-летний форвард из-за возникших проблем (рейс был задержан на два часа) приземлился в столице России примерно в 19.20. Адриану почти полтора часа после приземления не выходил ко встречавшим его журналистам, после чего в сопровождении встречающего персонала "Спартака" был препровожден в автомобиль и уехал.
Вместе с Адриану в столицу прибыл и агент Марко Трабукки, который, судя по всему, вел эту сделку. Луиз Адриану по прилете не ответил на вопросы журналистов, а Трабукки был краток:
- Настрой у Луиза хороший, победный.
- Под каким номером будет играть Адриану?
- Это решит "Спартак".
- Кого-то из ваших клиентов "Спартак" этой зимой подпишет?
- Однозначно нет. (Ярослав СУСОВ, Сергей ЕГОРОВ)
В ближайшее время "Спартак" должен объявить о трансфере бразильца из "Милана". По информации "СЭ", Луиз Адриану, скорее всего, достанется красно-белым бесплатно, за исключением агентских выплат. Контракт с форвардом будет заключен на 2,5 года.
12 января Луиз Адриану прошел медобследование в одной из итальянских клиник, а на следующий день главный тренер "Спартака" Массимо Каррера встретился с ним и вице-президентом "Милана" Адриано Галлиани.
В 2015 году "Милан" купил Луиза Адриану у "Шахтера" за 8 миллионов евро. В составе итальянской команды за полтора года он провел 36 матчей, в которых забил шесть мячей. В этом сезоне провел на поле всего 120 минут за семь (шесть раз – на замену) игр.
DAVI SVININU!
Кто это?
21:45
asc0002
Луиз, вы по-русски говорите? Под каким номером вы будете играть? Знаете ли вы такого футболиста, как Зе Луиш? Аххахахх)))
21:41
баламошка
Ну,давай, не подведи нас, Луизка!
21:39
Крым наш!
Бедняга. Какая испуганая репа у этого негра.
21:29
Artemonius
Что за чудо такие вопросы задаёт?
21:27
Olledzhi
Купите себе нормальный модем....
20:56