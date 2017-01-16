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Луиз Адриану прилетел в Москву

ЛУИЗ АДРИАНУ прилетел в Москву. Фото AFP Сегодня. Шереметьево. Луиз АДРИАНУ (слева). Фото Алексей ИВАНОВ, "СЭ" Сегодня. Шереметьево. Луиз АДРИАНУ (в центре). Фото Алексей ИВАНОВ, "СЭ" Сегодня. Шереметьево. Луиз АДРИАНУ. Фото Алексей ИВАНОВ, "СЭ"
ЛУИЗ АДРИАНУ прилетел в Москву. Фото AFP
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Бразильский нападающий Луиз Адриану прилетел в Москву из Милана.
Сегодня. Шереметьево. Луиз АДРИАНУ (в центре). Фото Алексей ИВАНОВ, "СЭ"
Сегодня. Шереметьево. Луиз АДРИАНУ (в центре). Фото Алексей ИВАНОВ, "СЭ"
 
Массимо КАРРЕРА."Спартак": программа "Массимум"

29-летний форвард из-за возникших проблем (рейс был задержан на два часа) приземлился в столице России примерно в 19.20. Адриану почти полтора часа после приземления не выходил ко встречавшим его журналистам, после чего в сопровождении встречающего персонала "Спартака" был препровожден в автомобиль и уехал.

Вместе с Адриану в столицу прибыл и агент Марко Трабукки, который, судя по всему, вел эту сделку. Луиз Адриану по прилете не ответил на вопросы журналистов, а Трабукки был краток:

- Настрой у Луиза хороший, победный.

- Под каким номером будет играть Адриану?

- Это решит "Спартак".

- Кого-то из ваших клиентов "Спартак" этой зимой подпишет?

- Однозначно нет. (Ярослав СУСОВ, Сергей ЕГОРОВ)

В ближайшее время "Спартак" должен объявить о трансфере бразильца из "Милана". По информации "СЭ", Луиз Адриану, скорее всего, достанется красно-белым бесплатно, за исключением агентских выплат. Контракт с форвардом будет заключен на 2,5 года.

12 января Луиз Адриану прошел медобследование в одной из итальянских клиник, а на следующий день главный тренер "Спартака" Массимо Каррера встретился с ним и вице-президентом "Милана" Адриано Галлиани.

В 2015 году "Милан" купил Луиза Адриану у "Шахтера" за 8 миллионов евро. В составе итальянской команды за полтора года он провел 36 матчей, в которых забил шесть мячей. В этом сезоне провел на поле всего 120 минут за семь (шесть раз – на замену) игр. 

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КОММЕНТАРИИ (6)
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DAVI SVININU!

Кто это?

21:45

asc0002

Луиз, вы по-русски говорите? Под каким номером вы будете играть? Знаете ли вы такого футболиста, как Зе Луиш? Аххахахх)))

21:41

баламошка

Ну,давай, не подведи нас, Луизка!

21:39

Крым наш!

Бедняга. Какая испуганая репа у этого негра.

21:29

Artemonius

Что за чудо такие вопросы задаёт?

21:27

Olledzhi

Купите себе нормальный модем....

20:56

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