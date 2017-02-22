"Спартак" подписал 19-летнего замбийца

"Спартак" на официальном сайте объявил о приобретении у "Занако" форварда Джуниора Фэшна Сакалы. С 19-летним кандидатом в молодежную сборную Замбии был подписан контракт, сроки которого пока не разглашаются.

В декабре прошлого года Сакала сыграл 5 матчей в чемпионате КОСАФА, который проходил в Южной Африке, и забил 4 гола, а его команда выиграла турнир.

Ранее сообщалось, что футболист заключил соглашение с красно-белыми, которое рассчитано на три года. За переход игрока спартаковцы заплатили 150 тысяч евро.

СМИ: "Спартак" подписал контракт с нападающим сборной Замбии