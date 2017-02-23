"Спартак" приобрел 18-летнего форварда "Порту"

"Спартак" подписал контракт с 18-летним нападающим "Порту" Идриса Самбу, информирует клубная пресс-служба. Подробности сделки не сообщаются.
Согласно португальским СМИ, контракт футболиста с красно-белыми будет действовать 3,5 года, а за трансфер португальца "Спартак" выплатил один миллион евро.
Ранее лидеры чемпионата России объявили о приобретении у "Занако" форварда Джуниора Фэшна Сакалы.
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Der schwein
suff1x это на вырост. потом вместо дзюбы зашлем в зенит. 20:18------ Не будет скоро Зенита:)))
20:24
suff1x
это на вырост. потом вместо дзюбы зашлем в зенит.
20:18
Der schwein
Если Массимо не против этого португальца, то не суйте свой нос:)
20:03
sp2012
Пошёл очередной отмыв денег,зачем нужны эти обезьяны в России. Своих мало ??? Подпишите пацана 13 летнего и ведите его,неужели земля русская оскуднела талантами. Явно какая-то тварь заработант на этом трансфере и поделиться с подельниками!!!
19:47
Влад2017
Очередного лузера купили, который даже Порту не нужен.
19:39