19:28 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

"Спартак" приобрел 18-летнего форварда "Порту"

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"Спартак" подписал контракт с 18-летним нападающим "Порту" Идриса Самбу, информирует клубная пресс-служба. Подробности сделки не сообщаются.

Согласно португальским СМИ, контракт футболиста с красно-белыми будет действовать 3,5 года, а за трансфер португальца "Спартак" выплатил один миллион евро.

Ранее лидеры чемпионата России объявили о приобретении у "Занако" форварда Джуниора Фэшна Сакалы.

Новый контракт для Данни, португальский юниор – для "Спартака"

Дополнительная информация

http://www.spartak.com/main/news/99910/

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КОММЕНТАРИИ (5)
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Der schwein

suff1x это на вырост. потом вместо дзюбы зашлем в зенит. 20:18------ Не будет скоро Зенита:)))

20:24

suff1x

это на вырост. потом вместо дзюбы зашлем в зенит.

20:18

Der schwein

Если Массимо не против этого португальца, то не суйте свой нос:)

20:03

sp2012

Пошёл очередной отмыв денег,зачем нужны эти обезьяны в России. Своих мало ??? Подпишите пацана 13 летнего и ведите его,неужели земля русская оскуднела талантами. Явно какая-то тварь заработант на этом трансфере и поделиться с подельниками!!!

19:47

Влад2017

Очередного лузера купили, который даже Порту не нужен.

19:39

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