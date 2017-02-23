"Спартак" приобрел 18-летнего форварда "Порту"

"Спартак" подписал контракт с 18-летним нападающим "Порту" Идриса Самбу, информирует клубная пресс-служба. Подробности сделки не сообщаются.

Согласно португальским СМИ, контракт футболиста с красно-белыми будет действовать 3,5 года, а за трансфер португальца "Спартак" выплатил один миллион евро.

Ранее лидеры чемпионата России объявили о приобретении у "Занако" форварда Джуниора Фэшна Сакалы.

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