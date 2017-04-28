СМИ: Таски согласился на переход в "Трабзонспор"

Защитник "Спартака" Сердар Таски летом станет игроком "Трабзонспора", утверждает Fanatik. Футболист дал предварительное согласие на переход в турецкий клуб. "Трабзонспору" немецкий игрок достанется бесплатно, поскольку его контракт с красно-белыми истекает предстоящим летом.

Согласно источнику, зарплата 30-летнего игрока в новой команде составит 2,5 миллиона евро. Ранее "Трабзонспор" предпринимал несколько попыток выкупить Таски у "Спартака". Также свое желание переехать в Турцию выражал и сам футболист.