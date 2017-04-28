СМИ: "Галатасарай" хочет подписать экс-игрока "Спартака" Ромулу

"Галатасарай" намерен летом подписать полузащитника "Фламенго" Ромулу, сообщает Takvim. За годичную аренду бразильца стамбульский клуб готов отдать 1,2 миллиона евро и прописать в контракте право последующего выкупа за 8 миллионов евро. Игрок выступает в составе "Менгао" с январая этого года. Ранее он играл за "Спартак", с которым зимой расторг контракт по обоюдному согласию сторон.

Напомним, в составе москвичей футболист дебютировал 18 августа 2012 года в игре с "Рубином", в которой забил первый мяч за "Спартак". Всего в основном составе красно-белых бразильский хавбек провел 69 матчей и отличился четыре раза.