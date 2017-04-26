Сергей Шнуров: "Кержаков летом переходит на тренерскую работу"

Лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров рассказал о будущем нападающего "Зенита" Александра Кержакова, с которым артист давно дружит и неоднократно смотрел с ним матчи сине-бело-голубых, передает корреспондент "СЭ" Сергей ЕГОРОВ.
– Насколько мне известно, Кержаков летом переходит на тренерскую работу, – сказал Шнуров на пресс-конференции в Москве.
За "Зенит" Кержаков выступает с 2001 года с перерывом (с января 2007-го по январь 2008-го он играл в "Севилье", а после возвращения из Испании в Россию до ноября 2009-го защищал цвета "Динамо"). В невском клубе лучший бомбардир в истории отечественного футбола и сборной России провел 382 игры и забил 162 гола.
James Gang
Шнур, закусывай почаще!
17:09
Хряк
Даёшь Кержакова главным тренером Зинита вместе с Тимощуком !!!)
16:47
эдпитер
Шнурову можно верить. Он, мать твою, все в Питере знает))))
16:39
serzheo
Жаль, Шура мог еще поиграть. Хотя поздравляю.
16:37
Уралмашевец
Неудивительно. А самое смешное, что виноваты в этом не только тренеры, не ставящие Кержа в состав, но и чудо-менеджеры, которые этих тренеров нанимают )))
16:33