Сергей Шнуров: "Кержаков летом переходит на тренерскую работу"

Лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров рассказал о будущем нападающего "Зенита" Александра Кержакова, с которым артист давно дружит и неоднократно смотрел с ним матчи сине-бело-голубых, передает корреспондент "СЭ" Сергей ЕГОРОВ.

– Насколько мне известно, Кержаков летом переходит на тренерскую работу, – сказал Шнуров на пресс-конференции в Москве.

За "Зенит" Кержаков выступает с 2001 года с перерывом (с января 2007-го по январь 2008-го он играл в "Севилье", а после возвращения из Испании в Россию до ноября 2009-го защищал цвета "Динамо"). В невском клубе лучший бомбардир в истории отечественного футбола и сборной России провел 382 игры и забил 162 гола.