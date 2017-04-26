16:22 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Сергей Шнуров: "Кержаков летом переходит на тренерскую работу"

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Лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров рассказал о будущем нападающего "Зенита" Александра Кержакова, с которым артист давно дружит и неоднократно смотрел с ним матчи сине-бело-голубых, передает корреспондент "СЭ" Сергей ЕГОРОВ.

– Насколько мне известно, Кержаков летом переходит на тренерскую работу, – сказал Шнуров на пресс-конференции в Москве.

За "Зенит" Кержаков выступает с 2001 года с перерывом (с января 2007-го по январь 2008-го он играл в "Севилье", а после возвращения из Испании в Россию до ноября 2009-го защищал цвета "Динамо"). В невском клубе лучший бомбардир в истории отечественного футбола и сборной России провел 382 игры и забил 162 гола.

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КОММЕНТАРИИ (5)
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James Gang

Шнур, закусывай почаще!

17:09

Хряк

Даёшь Кержакова главным тренером Зинита вместе с Тимощуком !!!)

16:47

эдпитер

Шнурову можно верить. Он, мать твою, все в Питере знает))))

16:39

serzheo

Жаль, Шура мог еще поиграть. Хотя поздравляю.

16:37

Уралмашевец

Неудивительно. А самое смешное, что виноваты в этом не только тренеры, не ставящие Кержа в состав, но и чудо-менеджеры, которые этих тренеров нанимают )))

16:33