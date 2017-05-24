Сергей Прядкин: "В списке приглашенных на вечер Каррера шел под номером один"

Президент премьер-лиги Сергей Прядкин прокомментировал ситуацию с непоявлением главного тренера "Спартака" Массимо Карреры на торжественном вечере РФС и РФПЛ по случаю завершения сезона.

Массимо Каррера был признан РФС лучшим тренером сезона, и планировалось, что 22 мая ему будет вручен приз. Сам Массимо в интервью "СЭ" заявил, что о вручении приза узнал через Инстаграм, на вечер приглашен он не был.

– Мы направили в клуб официальное письмо в клуб с приглашением – в нем Массимо шел под номером один, – говорит Прядкин. – На самом вечере я получил комментарий руководителей "Спартака" о том, почему не смог приехать главный тренер. Мне сказали, что он должен был срочно улететь. Может быть, Массимо чего-то недопонял, ведь "Спартак" прибыл на вечер одним из первых? У клуба состоялось в тот день чествование в "Лукойле", после чего делегация приехала к нам.

– Возможно, произошло какое-то недоразумение – кто-то чего-то не так понял?

– Не знаю. Это уже внутреннее дело "Спартака". В будущем же, на одном из собраний лиги, мы рассмотрим в том числе и регламентные нормы подведения итогов. Важно, чтобы номинанты сезона, утвержденные техническим комитетом РФС, приходили на торжественный вечер. (Сергей ЕГОРОВ)