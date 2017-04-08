Сергей Паршивлюк: "Недоволен результатом матча с "Зенитом"

Защитник "Анжи" Сергей Паршивлюк после ничьей с "Зенитом" (1:1) в гостевом матче 22-го тура чемпионата России подчеркнул, что команда могла заработать три очка. По словам Паршивлюка, его эмоции после замены обусловлены небольшим недопониманием, передает корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ.

– Недоволен результатом, – сказал Паршивлюк. – Учитывая концовку и удаление соперника, могли взять три очка.

– Чем вы были недовольны после ухода с поля? Бутылки пнули...

– Небольшое недопонимание было. Я не просил замены, а просто дал понять, что у меня свело ногу. Хотел, чтобы не использовали третью замену. Видимо, неправильно поняли. Ну, заменили и заменили.

– Друзья из "Спартака" вас уже поздравили?

– Нет.

– Для вас важно, что ваша связка с Яковлевым сработала?

– Для нас важно, что мы взяли очко, которое нам очень понадобится.