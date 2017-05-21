Сергей Кирьяков: "Арсенал" понимает, что игра против "Спартака" – самая важная в сезоне"

Главный тренер "Арсенала" Сергей Кирьяков в преддверии матча 30-го тура чемпионата России против "Спартака" выразил надежду на благоприятный исход для своей команды. Специалист подчеркнул, что тренерский штаб клуба будет следить за параллельными играми.

– На такие матчи особо настраивать не надо, – сказал в эфире телеканала "Футбол 1" Кирьяков. – Каждый из ребят понимает значение этой игры. Здесь, скорее, нужно успокаивать игроков, чтобы не перегорели. Все взрослые парни, и они понимают, что эта самая решающая игра в году. Надеюсь, сегодня они выйдут биться.

Следить за параллельными матчами? Само собой. Но основная – наша игра. Если все будет нормально, на что я надеюсь, будем бросать взгляд на другие интересующие нас матчи.

Трансляция матча "Арсенал" – "Спартак"