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Сергей Хусаинов: "Луческу потерял из-за судей 8 очков? А матч с "Уралом"? А пенальти на Жиркове?"

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Известный в прошлом арбитр Сергей Хусаинов отметил, что главному тренеру "Зенита" Мирче Луческу нужно искать причины неудач в себе, а не пенять на арбитров. Ранее румынский наставник отметил, что команда потеряла восемь очков из-за ошибок судей.

 
Главный тренер "Зенита" Мирча ЛУЧЕСКУ.Мирча Луческу: "Зенит" потерял восемь очков из-за глупых ошибок арбитров"

– Как реагировать на слова Луческу судейскому сообществу? Сложно сказать... Мы-то в курсе, как Луческу наезжал на судей на Украине. Так что для меня все эти выпады Мирчи на арбитров откровением не стали.

Он говорит, что из-за ошибок судей потерял 8 очков. А как же матч с "Уралом"? Беспредел… Еськову вроде как дали отдохнуть. Но мы-то знаем, что это означает: "Отойди. Когда вернешься? Подожди пока, не спеши". Значит, получается, признали ошибки Еськова в пользу "Зенита"? А Луческу 8 очков потерял… Ну-ну. А как же падение Жиркова в штрафной в матче с "Оренбургом"?

Сергей Галицкий на днях обратился ко всем клубам: ребята, давайте не будем работать с судьями. Что это такое? Значит, до этого работали? По этой логике Луческу нужно было решать свои вопросы до игры. А он машет кулаками после драки. Не барское это дело критиковать арбитров. Великий Лобановский, например, всегда говорил: все вопросы нужно решать ДО игры.

Луческу нужно покопаться в себе. Он что, не знал, что Халк уйдет? Это еще хорошо, что Данни вернулся в строй, немного восстановился. Его же никто не заставлял возглавлять эту команду. Но у него почему-то судьи крайние... (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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КОММЕНТАРИИ (5)
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Непорочный как ТИ

КСТАТИ и матч первого круга со Спартаком и беспределище иванова, когда он сказал, что ноют только слабые...ну и (с)

15:25

Непорочный как ТИ

Таксу сами судьи уже озвучили 3 пеналя+3 удола=ныческу доволен! но видимо на АБСОЛЮТНО все матчи решили не тратиться - вот он и ноет...Мирча Хныки-Хнык из ЗЕНЫТЬ

15:22

Stalex81

Подождите, Луческу говорил только о потерянных очках. Приобретенные он не подсчитывал, так что наезд не засчитан ))

15:19

serzheo

Это кто там разговорился? Хусаин что ля? "Мы -то знаем..." ) Да вы все знаете, только не меняется ничего от ваших знаний. Или Спартак в Оренбурге цирк не устраивал?... Знахарь...

15:17

fireman32

Мало ставили Зениту пенальти высосанных из пальца,надо больше!А в ворота Зенита запретить назначать пенальти!Вообще!А то ведь и второго места не будет)))

15:13