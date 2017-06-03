Сергей Фурсенко: "Зенит" будет стремиться к победе в Лиге чемпионов"

Президент "Зенита" Сергей Фурсенко отметил, что клуб ставит перед собой самые амбициозные цели. По его словам, команда в будущем должна быть способна выиграть Лигу чемпионов.
– У "Зенита" амбициозные планы, мы хотим выиграть Лигу чемпионов. Я не знаю, когда это случится, но мы будем к этому стремиться, – цитирует ТАСС Фурсенко.
bambey
наблюдение показывает что те кто много говорит в итоге остаётся у разбитого корыта так как много чешет языком , как только спартак перестал что либо говорить а заниматься делом у него сразу все срослось , вперёд Спартак Массимо ты лучший
13:56
King's Bounty IIII
Виг Вам
13:49
foreverCSKAforever
Откачивайте меня, еще не поздно.
13:48
Vittorio-049
Сначала бы выиграть чемпионат РФПЛ
13:48
prof75
Заявление в духе: в 2018 г мы будем чемпионами мира.
13:44