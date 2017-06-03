Сергей Фурсенко: "Зенит" будет стремиться к победе в Лиге чемпионов"

Президент "Зенита" Сергей Фурсенко отметил, что клуб ставит перед собой самые амбициозные цели. По его словам, команда в будущем должна быть способна выиграть Лигу чемпионов.

– У "Зенита" амбициозные планы, мы хотим выиграть Лигу чемпионов. Я не знаю, когда это случится, но мы будем к этому стремиться, – цитирует ТАСС Фурсенко.