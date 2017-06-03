13:42 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Сергей Фурсенко: "Зенит" будет стремиться к победе в Лиге чемпионов"

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Президент "Зенита" Сергей Фурсенко отметил, что клуб ставит перед собой самые амбициозные цели. По его словам, команда в будущем должна быть способна выиграть Лигу чемпионов.

– У "Зенита" амбициозные планы, мы хотим выиграть Лигу чемпионов. Я не знаю, когда это случится, но мы будем к этому стремиться, – цитирует ТАСС Фурсенко.

Дополнительная информация

http://tass.ru/pmef-2017/articles/4310528

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КОММЕНТАРИИ (5)
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bambey

наблюдение показывает что те кто много говорит в итоге остаётся у разбитого корыта так как много чешет языком , как только спартак перестал что либо говорить а заниматься делом у него сразу все срослось , вперёд Спартак Массимо ты лучший

13:56

King's Bounty IIII

Виг Вам

13:49

foreverCSKAforever

Откачивайте меня, еще не поздно.

13:48

Vittorio-049

Сначала бы выиграть чемпионат РФПЛ

13:48

prof75

Заявление в духе: в 2018 г мы будем чемпионами мира.

13:44