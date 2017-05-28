Сергей Фурсенко: "Кокорин один из самых талантливых в России, его необходимо направлять"

Новый генеральный директор "Зенита" Сергей Фурсенко в интервью "СЭ" заявил, что нападающий Александр Кокорин является одним из самых талантливых футболистов России. Руководитель отметил, что футболист не всегда выбирает правильные решения. В минувшем сезоне Кокорин провел 38 матчей во всех турнирах, забил 10 мячей и отдал 4 голевые передачи. Также форвард не был вызван в сборную России.

– Не могу не спросить про Александра Кокорина. Спортивный аспект, конечно, должен оценивать главный тренер. Но есть и репутационные моменты. Скажите, вас, как руководителя "Зенита", это не беспокоит? Имидж клуба не страдает из-за Кокорина?

– Кокорин – один из самых талантливых футболистов России, – сказал Фурсенко. – С точки зрения бытовых вещей с ним просто надо немножко поработать. Молодой парень не всегда выбирает правильные решения. Важно направлять его. Этим должен заниматься клуб. Мы отвечаем за всех игроков, которые находятся в команде. Это и наша недоработка.

Но если говорить глобально, то уже пора перестать уделять такое большое внимание бытовым вопросам – загнать в угол можно любого. Вспомните Библию – Иисус сказал: пусть бросит камень тот, кто сам без греха.

Полное интервью с Сергеем Фурсенко