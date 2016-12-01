Самедов не сыграет за "Локо" до конца осенней части чемпионата

По информации "СЭ", главный тренер "Локомотива" Юрий Семин решил не ставить в состав полузащитника команды Александра Самедова до завершения осенней части чемпионата.

Наставник железнодорожников принял это решение накануне матча 16-го тура премьер-лиги с "Томью". Поводом послужил возможный переход футболиста в "Спартак". При этом сам полузащитник был готов выйти на поле. (Сергей ЕГОРОВ)

Самедов: стар или суперстар?