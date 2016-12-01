Самедов не сыграет за "Локо" до конца осенней части чемпионата

По информации "СЭ", главный тренер "Локомотива" Юрий Семин решил не ставить в состав полузащитника команды Александра Самедова до завершения осенней части чемпионата.
Наставник железнодорожников принял это решение накануне матча 16-го тура премьер-лиги с "Томью". Поводом послужил возможный переход футболиста в "Спартак". При этом сам полузащитник был готов выйти на поле. (Сергей ЕГОРОВ)
spartak ekspress
самедов "усилит" пищевик
23:20
С.С.Горбунков
Jean4 Самедова убрали и сразу результат пришел. 21:40========== ты внук Улюкаева))))
22:53
Увалень
Sher-Khan, Томь играть перестала совсем. Тут и Хенти бы блеснул мастерством :)
21:53
Jean4
Самедова убрали и сразу результат пришел.
21:40
Sher-Khan
А Игнатьев то очень, очень хорошо играл на правом краю
21:38
Деметрио
Букер Это случайность. Самедов не тормозил игру команды, он лидер Локо. А у Палыча амбиции, но время его уходит.
21:38
storog1977
дык, сегодня уже зима. ))
21:34
stiiller
Санек недоигрывал. Правильно. Шпалыч не переигрывает.
21:34
Букер
Деметрио после 6:1 такое может написать только *урак))
21:31
marzin
Всё правильно - нужно учиться жить без Самедова.
21:31
Деметрио
Шпалыч- дурак!!!
21:26
Д. Мокус
шпалыч - мужЫк
21:23