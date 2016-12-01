21:15 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Самедов не сыграет за "Локо" до конца осенней части чемпионата

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По информации "СЭ", главный тренер "Локомотива" Юрий Семин решил не ставить в состав полузащитника команды Александра Самедова до завершения осенней части чемпионата.

Наставник железнодорожников принял это решение накануне матча 16-го тура премьер-лиги с "Томью". Поводом послужил возможный переход футболиста в "Спартак". При этом сам полузащитник был готов выйти на поле. (Сергей ЕГОРОВ)

Самедов: стар или суперстар?

 

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КОММЕНТАРИИ (12)
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spartak ekspress

самедов "усилит" пищевик

23:20

С.С.Горбунков

Jean4 Самедова убрали и сразу результат пришел. 21:40========== ты внук Улюкаева))))

22:53

Увалень

Sher-Khan, Томь играть перестала совсем. Тут и Хенти бы блеснул мастерством :)

21:53

Jean4

Самедова убрали и сразу результат пришел.

21:40

Sher-Khan

А Игнатьев то очень, очень хорошо играл на правом краю

21:38

Деметрио

Букер Это случайность. Самедов не тормозил игру команды, он лидер Локо. А у Палыча амбиции, но время его уходит.

21:38

storog1977

дык, сегодня уже зима. ))

21:34

stiiller

Санек недоигрывал. Правильно. Шпалыч не переигрывает.

21:34

Букер

Деметрио после 6:1 такое может написать только *урак))

21:31

marzin

Всё правильно - нужно учиться жить без Самедова.

21:31

Деметрио

Шпалыч- дурак!!!

21:26

Д. Мокус

шпалыч - мужЫк

21:23

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Материалы других СМИ