Роман Зобнин: "Шел в "Спартак" к тренеру Аленичеву"

Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин дал эксклюзивное интервью обозревателю "СЭ" Игорю РАБИНЕРУ. Первыми цитаты из этой беседы узнают подписчики группы "СЭ" в социальной сети Facebook.

– Вся команда была в шоке от того проигрыша киприотам, – сказал Зобнин о матчах отборочного раунда Лиги Европы с АЕК из Ларнаки. – Аленичев произнес после игры такую речь, что все ребята поняли: он уйдет. Страшно не было. Если ты профессионал, то любой тренер к тебе отнесется с уважением. Наше дело – работать и доказывать.

– Можно сказать, что вы шли конкретно под Аленичева? Или просто в "Спартак"?

– Хороший вопрос. Я шел в "Спартак". К тренеру Аленичеву.

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