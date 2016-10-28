Роман Асхабадзе: "Тренеров в "Спартаке" рекомендовали"

Бывший генеральный директор "Спартака" Роман Асхабадзе в интервью "СЭ" подчеркнул, что в свое время рекомендовал на пост главного тренера красно-белых Антонио Конте, который теперь возглавляет "Челси". Также Асхабадзе отметил, что поспорил с Валерием Карпиным на исход чемпионата Англии.

- Дмитрий Попов, долгое время занимавший пост спортивного директора, когда-нибудь выбирал тренера?

– Их в "Спартаке" рекомендовали.

– Кто?

– Например, в свое время Антонио Конте рекомендовал я. Это случилось после ухода Валерия Карпина и неудачных выступлений под руководством Дмитрия Гунько.

– Сейчас "Спартак" возглавляет бывший помощник Конте.

– Вот видите! Значит, я был прав. (Смеется). Каррера пока занимает более высокое место, чем Конте в Англии. Кстати, поспорил на исход английского чемпионата с двумя экспертами, один из которых – Карпин. Валерий Георгиевич за "Ман Сити" с Гвардьолой. Я за "Челси".

– Что на кону?

– Ужин в ресторане. (Отдел футбола)