Роман Асхабадзе: "Спартак" - команда Карреры. Никакого багажа нет"

Бывший генеральный директор "Спартака" Роман Асхабадзе отметил, что успехи команды - это полностью заслуга главного тренера команды Массимо Карреры. "Спартак" в воскресенье досрочно стал чемпионом России.

- С момента назначения главным тренером Карреры - это полностью его команда. После такого срока никакого багажа, придуманного общественностью, для меня не существует, - цитирует ТАСС Асхабадзе. - Существует тренер, который полностью выстроил систему подготовки команды, мотивационную часть работы с командой, и это принесло результат.

В нынешнем сезоне "Спартак" стал чемпионом совершенно справедливо. Честно говоря, успех команды никак не отмечал, после победы в чемпионате написал сообщение владельцу клуба Леониду Федуну, в котором поздравил его с долгожданным завоеванием золотых медалей. Ни в коем случае у меня нет никакой обиды оттого, что команде не удалось выиграть чемпионат в тот момент, когда я работал в клубе. В первую очередь, я рад за болельщиков, которые долго этого ждали, рад за Леонида Арнольдовича, рад за игроков, которым говорил в момент ухода, чтобы ребята никого не слушали и что они способны решить задачу победы в чемпионате, получается, что я где-то даже напророчил эту победу.