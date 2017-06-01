Роберто Манчини назначен главным тренером "Зенита", информирует клубная пресс-служба.

Соглашение 52-летнего итальянского специалиста с сине-бело-голубыми рассчитано на 3 года и предусматривает возможность продления еще на два сезона.

Роберто Манчини родился 27 ноября 1964 года в итальянском Ези. Лучший футболист серии А сезона-1996/97, Манчини начал профессиональную карьеру в "Болонье", за которую отыграл 30 матчей и забил 9 мячей.



С 1982 по 1997 выступал за "Сампдорию". В ее составе форвард отыграл 424 матча, забил 132 мяча, стал чемпионом Италии, четырехкратным обладателем Кубка страны, победителем Кубка кубков и дважды становился лучшим футболистом сезона по версии ежемесячника Guerin Sportivo.



В национальной сборной Манчини дебютировал 26 мая 1984-го, когда итальянцы в товарищеском матче обыграли Канаду со счетом 2:0. В общей сложности на счету форварда – 36 матчей и 4 забитых мяча, вместе с командой Манчини выигрывал бронзовые медали Euro-1988 и чемпионата мира 1990 года.



В 1997-м Манчини перешел в "Лацио", вместе с которым выиграл свой второй титул чемпиона Серии А, два Кубка страны, последний в истории Кубок кубков и Суперкубок УЕФА. В январе 2001 итальянец перешел в "Лестер", где провел месяц и в 36 лет завершил карьеру.



Тренерскую карьеру Манчини начал в 2000 году, став ассистентом Свена-Ерана Эрикссона в "Лацио". Дебют в качестве главного тренера состоялся в "Фиорентине": за год работы с "фиалками" он выиграл Кубок Италии.



Следующие два года Манчини провел у руля "Лацио" и вновь стал обладателем Кубка страны. В 2004-м он возглавил "Интер", где провел самый успешный этап своей тренерской карьеры – под его руководством команда трижды подряд выигрывала Серию А, дважды побеждала в Кубке страны и один раз завоевала Суперкубок Италии.



В декабре 2009-го Манчини возглавил "Манчестер Сити". В следующем сезоне он вместе с командой завоевал Кубок Англии, который стал первым трофеем для клуба за 35 лет. В мае 2012 "горожане" выиграли премьер-лигу впервые с 1968 года. Через несколько месяцев Манчини стал обладателем своего третьего английского трофея – Суперкубка страны.



С 2013 по 2014-й Манчини тренировал турецкий "Галатасарай", где вновь выиграл Кубок страны. В ноябре 2014-го вернулся в "Интер" и провел у руля команды два года, завершив свое сотрудничество с "нерадзурри" в августе 2016.



Футбольный клуб "Зенит" приветствует Роберто Манчини в Петербурге и желает удачи в качестве главного тренера сине-бело-голубых!

Benvenuto, Roberto Mancini!