При проектировании новой арены в Петербурге была учтена трагедия в Париже

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин, проведший встречу с представителями СМИ, отметил, что на новой арене на Крестовском острове соблюдены самые жесткие меры безопасности.

Напомним, сегодня стало известно, что название стадиона, который примет матчи Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018, выберут на референдуме, а до 2 июня на нем будут проводиться работы по адаптации.

- Самые жесткие стандарты безопасности соблюдены при проектировании стадиона. В том числе и трагедия в Париже учтена, - написал Албин в Твиттере.