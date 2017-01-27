Преппер близок к переходу в "Зенит"

По информации "СЭ", полузащитник ПСВ Дэйви Преппер до конца января может перейти в "Зенит". Как сообщили источники в голландских СМИ, клубы провели переговоры по трансферу и в целом согласовали сделку.
Центральный хавбек ПСВ в текущем чемпионате Голландии провел 19 матчей, в которых забил 4 гола. Кроме того, на его счету и один мяч в шести встречах Лиги чемпионов.
Сайт transfermarkt.de оценивает полузащитника в 9 миллионов евро. (Александр БОБРОВ)
regjy
куда столько иностранцев??????? они уже 50% состава составляют!
15:55 27 января
П_о_в_а_р
Зенит вычёркиваем.)
15:51 27 января
Тони Старк
Митяй как был ушлёпком так и остался,свинья что с него взять)
15:23 27 января
Митяй Антибомж
Помойка она и есть помойка ))
15:22 27 января
mittiy2
Мистер Преппер, веселей! С ним в середине в 2 раза сильней!!!
15:18 27 января
Gogy
Маэстро, это утиных СЭ не может...
14:49 27 января
Народный коментаторр
Тогда уж - Мистер Проппер
14:46 27 января
Тони Старк
Летят утки,летят утки и два гуся)
14:45 27 января
Maestro_R
Зенит не может без колоритных персонажей — Халк, Витсель, теперь вот Доктор Пеппер)))
14:44 27 января