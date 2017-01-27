14:33 27 января | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Преппер близок к переходу в "Зенит"

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По информации "СЭ", полузащитник ПСВ Дэйви Преппер до конца января может перейти в "Зенит". Как сообщили источники в голландских СМИ, клубы провели переговоры по трансферу и в целом согласовали сделку.

Центральный хавбек ПСВ в текущем чемпионате Голландии провел 19 матчей, в которых забил 4 гола. Кроме того, на его счету и один мяч в шести встречах Лиги чемпионов.

Сайт transfermarkt.de оценивает полузащитника в 9 миллионов евро. (Александр БОБРОВ)

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КОММЕНТАРИИ (9)
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regjy

куда столько иностранцев??????? они уже 50% состава составляют!

15:55 27 января

П_о_в_а_р

Зенит вычёркиваем.)

15:51 27 января

Тони Старк

Митяй как был ушлёпком так и остался,свинья что с него взять)

15:23 27 января

Митяй Антибомж

Помойка она и есть помойка ))

15:22 27 января

mittiy2

Мистер Преппер, веселей! С ним в середине в 2 раза сильней!!!

15:18 27 января

Gogy

Маэстро, это утиных СЭ не может...

14:49 27 января

Народный коментаторр

Тогда уж - Мистер Проппер

14:46 27 января

Тони Старк

Летят утки,летят утки и два гуся)

14:45 27 января

Maestro_R

Зенит не может без колоритных персонажей — Халк, Витсель, теперь вот Доктор Пеппер)))

14:44 27 января

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