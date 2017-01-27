Преппер близок к переходу в "Зенит"

По информации "СЭ", полузащитник ПСВ Дэйви Преппер до конца января может перейти в "Зенит". Как сообщили источники в голландских СМИ, клубы провели переговоры по трансферу и в целом согласовали сделку.

Центральный хавбек ПСВ в текущем чемпионате Голландии провел 19 матчей, в которых забил 4 гола. Кроме того, на его счету и один мяч в шести встречах Лиги чемпионов.

Сайт transfermarkt.de оценивает полузащитника в 9 миллионов евро. (Александр БОБРОВ)