Победный гол "Краснодара" засчитан ошибочно

В самом конце матча 15-го тура чемпионата России "Краснодар" – "Зенит" (2:1) серьезную ошибку допустил первый судья-помощник Алексей Воронцов, во время второй голевой атаки хозяев поля не зафиксировавший положение "вне игры" у Марата Измайлова. В момент передачи со стороны партнера этот футболист "быков" располагался за линией офсайда. Воронцов не дал соответствующий сигнал арбитру Алексею Николаеву, тот не остановил игру – через пару секунд был забит победный гол. (Александр БОБРОВ)

Трансляция матча "Краснодар" - "Зенит"