Победный гол "Краснодара" засчитан ошибочно

В самом конце матча 15-го тура чемпионата России "Краснодар" – "Зенит" (2:1) серьезную ошибку допустил первый судья-помощник Алексей Воронцов, во время второй голевой атаки хозяев поля не зафиксировавший положение "вне игры" у Марата Измайлова. В момент передачи со стороны партнера этот футболист "быков" располагался за линией офсайда. Воронцов не дал соответствующий сигнал арбитру Алексею Николаеву, тот не остановил игру – через пару секунд был забит победный гол. (Александр БОБРОВ)
Трансляция матча "Краснодар" - "Зенит"
Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @FCKrasnodar - ШИКАРНЫЙ ГОЛ! ЧЕРЕЗ СЕБЯ!#НашФутбол #РФПЛ. 15-й тур. #КраснодарЗенит 2:1 90+4' Торнике Окриашвили pic.twitter.com/4KcKZjr6kl– РФПЛ⚽🏆 (@rfpl) 27 ноября 2016 г.
zagman
Chibisov, а Шалманист точно из Москвы?
23:09
Mangust071
Шалманист______________плюсую
23:08
Mangust071
Chibisov_____________я не из Москвы, СП не оскорблял! Ты просто малолетний идиот, взрослый такого не напишет!!!!!Ты захлебнешься в желчи! кстати, я из Екатеринбурга.
23:08
Chibisov
zagman москва и московский регион малаховка и люберцы судят питер,команда из москвы борется за чемпионство!Получается заинтерисованость судьи!
23:07
Шалманист
Я люблю Питер - один из красивейших городов мира, и не понимаю, как в таком великолепии могут появляться отбросы типа чибисова и ему подобным...
23:07
Бен Ричардс
Чибисов! Трёх очков нет, но вы держитесь там. Здоровья, удачи, хорошего настроения.
23:06
Chibisov
Шалманист знал бы где тебя найти выродок ты бы за свои слова ответил свинья московская!
23:06
Chibisov
Mangust071 вы мрази оскорбляете мой город,мой клуб,вам в аду гореть,самый поганый город это масква.
23:05
Шалманист
Чибисов-говноед болотный! Хлебало завали, урод!!! Тебя, выродка, давно надо было в Фонтанке утопить!
23:03
Mangust071
Chibisov_______________Ты ставишь подвиг своего ДЕДА???!! НА ОДНУ СТУПЕНЬ с <<,теперь как услышу,что в город приехал турист из пределом мкада сразу в рожу плюну,а сегодня бужу сжигать мясную розу отжатую у свинявого недоумка на московском вокзале.>>?????????
23:02
zagman
Chibisov ///// николаев вонючий парашник из масквы ********************** Доказательства.
23:02
zagman
Chibisov, это ты езжай к Шалманисту )))))))))))))). Как в том фильме: "Уж лучше Вы к нам!" ))))))))))))))))).
23:00
Mangust071
Chibisov___________твоему деду СЛАВА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! А ТЫ ЗДЕСЬ ПРИ ЧЕМ, ЧМОШНИК??????
23:00
Chibisov
николаев вонючий парашник из масквы
23:00
Chibisov
Mangust071 мой дед вонючую москву освобождал,а гниды из нее сейчас хаят мой город,вы там все твари поголовно,горите в аду мразоты!
22:58
Chibisov
Шалманист аборт твоей мамашке надо было сделать,а не такое существо на свет порождать!свиньям не место в городе Ленинград!
22:57
Mangust071
Chibisov_____________ну ты и осел!!!!!!!!!!!блокаду приплел! где ты, ЧМО!???? А где герои СССР! Не стремно МУдак!
22:55
Chibisov
Шалманист ты мразь хайло закрой,приехал бы сюда я тебя бы в неве утопил ссучок!ненавижу гнид московских и пищевик и выродков болеющих за этот недоклуб!
22:55
Dragan
ПОСЛЕ ПОЖАРА ............................НАСОС!
22:54
zagman
Да, микроскопический офсайд у Измайлова действительно был. Но поди его заметь во время игры в динамике эпизода. У судей ведь нет видео повторов. Офсайд-то с гулькин нос. Мизерный. Так что нормально.
22:53
ДИНАМИК
тянут бомжей! ни какой вне игры! смотрите внимательно!
22:52
Шалманист
Во, Чибисова-недочеловека болотного забыл поздравить! Иди - яду выпей, бомжара... И не смей, выродок, всуе вспоминать Ленинград и блокаду!!!
22:52
spetrov
MAYERICK :)))
22:50
Garik20002
Маерик, ну так пойдём постреляем. Там и посмотрим, кому граната нужнее.
22:48
Chibisov
У петухов со всей страны праздник и год их наступает и петушатня на первом месте,не все же фарт на мельницу петушиного сообщества срамтак скоро он закончится и посмотрим как свиноматки верещать будут,а 16 лет их визг поросячий как бальзам на душу!
22:47
MAYERICK
Garik20002 Mayerik, На фото офсайда нет, ракурс, с которого снято видео не позволяет вообще объективно судить об офсайде. Нужен непосредственно вид сбоку. _______________________________________ Извини, тебе , чтобы попасть в мишень не пистолет нужен , а граната............
22:45
Chibisov
А недолюдишки со всей страны ликуют,особенно свинина,она то давно более против всех и за это ей все равно воздастся!А Ленинград был в блокаде военной,теперь против всего быдла в стране в футбольной,прорвемся,вытерпим и нагнем и пищевик и все остальное,теперь как услышу,что в город приехал турист из пределом мкада сразу в рожу плюну,а сегодня бужу сжигать мясную розу отжатую у свинявого недоумка на московском вокзале.
22:45
Шалманист
Браво, Краснодар! Красиво, уверено и на классе указали бомжатню!!! Бомжатским неадекватам - Гаттузик, кирюшаюрич, майерик и др. - как вам такой поворот, лишенцы?! Вот уж вдули вам так вдули!!!
22:44
vmelk416
Жест Дзюбы показал, как он чувствует что с ним сделали, бедненький, он уже не девочка
22:43
Ivenhoe
Офсайд, однако. Может, и небольшой, но очевидный. Очередная ошибка, которой можно было бы избежать, если ввести повторы. Как здесь уже замечали, ЦСКА от подобной ошибки пострадал в матче с Амкаром. А вот чтоб пищевики пострадали - не помню. Помню, как они слили договорняк Уфе, чтобы отправить динаму в фнл. Но это им еще аукнется. Такое не проходит бесследно.
22:40