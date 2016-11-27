21:13 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Победный гол "Краснодара" засчитан ошибочно

"Краснодар" - "Зенит".
"Краснодар" - "Зенит".
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В самом конце матча 15-го тура чемпионата России "Краснодар""Зенит" (2:1) серьезную ошибку допустил первый судья-помощник Алексей Воронцов, во время второй голевой атаки хозяев поля не зафиксировавший положение "вне игры" у Марата Измайлова. В момент передачи со стороны партнера этот футболист "быков" располагался за линией офсайда. Воронцов не дал соответствующий сигнал арбитру Алексею Николаеву, тот не остановил игру – через пару секунд был забит победный гол. (Александр БОБРОВ)

Трансляция матча "Краснодар" - "Зенит"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 15-й тур
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КОММЕНТАРИИ (116)
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zagman

Chibisov, а Шалманист точно из Москвы?

23:09

Mangust071

Шалманист______________плюсую

23:08

Mangust071

Chibisov_____________я не из Москвы, СП не оскорблял! Ты просто малолетний идиот, взрослый такого не напишет!!!!!Ты захлебнешься в желчи! кстати, я из Екатеринбурга.

23:08

Chibisov

zagman москва и московский регион малаховка и люберцы судят питер,команда из москвы борется за чемпионство!Получается заинтерисованость судьи!

23:07

Шалманист

Я люблю Питер - один из красивейших городов мира, и не понимаю, как в таком великолепии могут появляться отбросы типа чибисова и ему подобным...

23:07

Бен Ричардс

Чибисов! Трёх очков нет, но вы держитесь там. Здоровья, удачи, хорошего настроения.

23:06

Chibisov

Шалманист знал бы где тебя найти выродок ты бы за свои слова ответил свинья московская!

23:06

Chibisov

Mangust071 вы мрази оскорбляете мой город,мой клуб,вам в аду гореть,самый поганый город это масква.

23:05

Шалманист

Чибисов-говноед болотный! Хлебало завали, урод!!! Тебя, выродка, давно надо было в Фонтанке утопить!

23:03

Mangust071

Chibisov_______________Ты ставишь подвиг своего ДЕДА???!! НА ОДНУ СТУПЕНЬ с <<,теперь как услышу,что в город приехал турист из пределом мкада сразу в рожу плюну,а сегодня бужу сжигать мясную розу отжатую у свинявого недоумка на московском вокзале.>>?????????

23:02

zagman

Chibisov ///// николаев вонючий парашник из масквы ********************** Доказательства.

23:02

zagman

Chibisov, это ты езжай к Шалманисту )))))))))))))). Как в том фильме: "Уж лучше Вы к нам!" ))))))))))))))))).

23:00

Mangust071

Chibisov___________твоему деду СЛАВА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! А ТЫ ЗДЕСЬ ПРИ ЧЕМ, ЧМОШНИК??????

23:00

Chibisov

николаев вонючий парашник из масквы

23:00

Chibisov

Mangust071 мой дед вонючую москву освобождал,а гниды из нее сейчас хаят мой город,вы там все твари поголовно,горите в аду мразоты!

22:58

Chibisov

Шалманист аборт твоей мамашке надо было сделать,а не такое существо на свет порождать!свиньям не место в городе Ленинград!

22:57

Mangust071

Chibisov_____________ну ты и осел!!!!!!!!!!!блокаду приплел! где ты, ЧМО!???? А где герои СССР! Не стремно МУдак!

22:55

Chibisov

Шалманист ты мразь хайло закрой,приехал бы сюда я тебя бы в неве утопил ссучок!ненавижу гнид московских и пищевик и выродков болеющих за этот недоклуб!

22:55

Dragan

ПОСЛЕ ПОЖАРА ............................НАСОС!

22:54

zagman

Да, микроскопический офсайд у Измайлова действительно был. Но поди его заметь во время игры в динамике эпизода. У судей ведь нет видео повторов. Офсайд-то с гулькин нос. Мизерный. Так что нормально.

22:53

ДИНАМИК

тянут бомжей! ни какой вне игры! смотрите внимательно!

22:52

Шалманист

Во, Чибисова-недочеловека болотного забыл поздравить! Иди - яду выпей, бомжара... И не смей, выродок, всуе вспоминать Ленинград и блокаду!!!

22:52

spetrov

MAYERICK :)))

22:50

Garik20002

Маерик, ну так пойдём постреляем. Там и посмотрим, кому граната нужнее.

22:48

Chibisov

У петухов со всей страны праздник и год их наступает и петушатня на первом месте,не все же фарт на мельницу петушиного сообщества срамтак скоро он закончится и посмотрим как свиноматки верещать будут,а 16 лет их визг поросячий как бальзам на душу!

22:47

MAYERICK

Garik20002 Mayerik, На фото офсайда нет, ракурс, с которого снято видео не позволяет вообще объективно судить об офсайде. Нужен непосредственно вид сбоку. _______________________________________ Извини, тебе , чтобы попасть в мишень не пистолет нужен , а граната............

22:45

Chibisov

А недолюдишки со всей страны ликуют,особенно свинина,она то давно более против всех и за это ей все равно воздастся!А Ленинград был в блокаде военной,теперь против всего быдла в стране в футбольной,прорвемся,вытерпим и нагнем и пищевик и все остальное,теперь как услышу,что в город приехал турист из пределом мкада сразу в рожу плюну,а сегодня бужу сжигать мясную розу отжатую у свинявого недоумка на московском вокзале.

22:45

Шалманист

Браво, Краснодар! Красиво, уверено и на классе указали бомжатню!!! Бомжатским неадекватам - Гаттузик, кирюшаюрич, майерик и др. - как вам такой поворот, лишенцы?! Вот уж вдули вам так вдули!!!

22:44

vmelk416

Жест Дзюбы показал, как он чувствует что с ним сделали, бедненький, он уже не девочка

22:43

Ivenhoe

Офсайд, однако. Может, и небольшой, но очевидный. Очередная ошибка, которой можно было бы избежать, если ввести повторы. Как здесь уже замечали, ЦСКА от подобной ошибки пострадал в матче с Амкаром. А вот чтоб пищевики пострадали - не помню. Помню, как они слили договорняк Уфе, чтобы отправить динаму в фнл. Но это им еще аукнется. Такое не проходит бесследно.

22:40

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ