Олег Романцев: "Селихов в "Спартаке"? Хороших футболистов много не бывает"

Бывший тренер "Спартака" Олег Романцев в интервью "СЭ" отметил, что у Александра Селихова есть шанс проявить себя в команде, несмотря на уверенную игру Артема Реброва. Экс-вратарь "Амкара" подписал контракт с клубом в декабре и сейчас проходит сборы с красно-белыми.

– Появление Селихова при живом Реброве не может навредить?

– Хороших футболистов много не бывает. А дальше все зависит от того, как поведет себя вратарь, не попавший в обойму. Хотя помню, что когда Дасаев сыграл первый матч за "Спартак", то Бесков позвал Александра Прохорова и объявил о расставании. А ведь Саша был лидером, капитаном. Но то Дасаев… Он сразу заиграл так, словно за спиной у него многолетний опыт. Какие мячи он тащил!

– Черчесов под Дасаевым долго сидел...

– Да, хотя его чуть ли не во все команды приглашали. Но он знал, ради чего терпит. В итоге и чемпионом несколько раз становился, и лучшим вратарем страны. Возможно, он и тренером стал хорошим в том числе потому, что шесть или семь лет смотрел игры основного состава со скамейки. Все записывал, анализировал. Наверняка все эти записи остались. А вот Нигматуллин считал, что без практики у него ничего не получится. И ушел.