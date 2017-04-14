09:47 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Олег Романцев: "Пока не вижу конкурентов у "Спартака" в чемпионате России"

0
0
0
0
1

В авторской программе обозревателя "СЭ" Александра ЛЬВОВА "Футбол по Романцеву" самый титулованный российский тренер, а также экс-полузащитники сборной России Юрий Никифоров и Дмитрий Хохлов отметили, что лидерство "Спартака" – следствие ряда факторов. После 22 туров чемпионата России красно-белые возглавляют турнирную таблицу, опережая ЦСКА и "Зенит" на 8 очков.

– Чей футбол вам кажется более чемпионским – "Спартака", ЦСКА или "Зенита"?

Романцев: – Пока у "Спартака" я конкурентов не вижу.

Хохлов: – Полностью согласен.

Никифоров: – Соглашусь тоже.

– Лидерство "Спартака" – заслуга тренера Карреры, невероятное везение или стечение проблем преследователей?

Хохлов и Никифоров: – Все вместе.

Романцев: – Пожалуй, так оно и есть.

Полностью интервью Романцева, Хохлова и Никифорова

0
0
0
0
1
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

Хряк

Иваныч, после того, как ты продал СПАРТАК, я те просто посоветую ловить ротастую рыбу !!! Не говори больше НИЧЕГО, просто лови рыбу:)

09:59

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ