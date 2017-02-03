Олег Романцев: "Авторитет у Дзюбы есть. Тренер это почувствовал"

Легендарный тренер "Спартака" Олег Романцев на встрече в редакции "СЭ" высказал мнение о назначении форварда Артема Дзюбы капитаном "Зенита".
– Дзюба в "Зените" полтора года? – говорит Романцев. – Нормально, я через полгода стал капитаном. Тут видимо, лидерские качества не только на поле, но и в быту, сказались. Авторитет должен быть. Значит, он у Дзюбы есть. Тренер это почувствовал.
Дзюба: капитан неочевидность //
Капитан Дзюба: свой среди своих
sprut73
То с Лодыгиным попетушились как сказал Орлов, теперь с Мистером?
17:06 3 февраля
URS123
Прежде многоуважаемый, ОИР! Авторитет у гибрида Павлика Морозова с Плохишом в принципе невозможен. Смени точку отоваривания, берешь паленку и уже не замечаешь. Твоя Буратино бледная тень любого из команд 80-х-90-х, ему бы только мячики подавать доверили. Понятно, чтобы быть в тренде надо иметь длинный нюх (нос) и длинный язык (без костей), чем активно пользуется, не имеющий понятия о том, за что мы любим футбол, а не себя в нём, за что выбираем любимый клуб, за что помним игроков и даже из команд-соперников.
16:38 3 февраля