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Олег Романцев: "Авторитет у Дзюбы есть. Тренер это почувствовал"

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Легендарный тренер "Спартака" Олег Романцев на встрече в редакции "СЭ" высказал мнение о назначении форварда Артема Дзюбы капитаном "Зенита".

– Дзюба в "Зените" полтора года? – говорит Романцев. – Нормально, я через полгода стал капитаном. Тут видимо, лидерские качества не только на поле, но и в быту, сказались. Авторитет должен быть. Значит, он у Дзюбы есть. Тренер это почувствовал.

Дзюба: капитан неочевидность //
Капитан Дзюба: свой среди своих

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КОММЕНТАРИИ (2)
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sprut73

То с Лодыгиным попетушились как сказал Орлов, теперь с Мистером?

17:06 3 февраля

URS123

Прежде многоуважаемый, ОИР! Авторитет у гибрида Павлика Морозова с Плохишом в принципе невозможен. Смени точку отоваривания, берешь паленку и уже не замечаешь. Твоя Буратино бледная тень любого из команд 80-х-90-х, ему бы только мячики подавать доверили. Понятно, чтобы быть в тренде надо иметь длинный нюх (нос) и длинный язык (без костей), чем активно пользуется, не имеющий понятия о том, за что мы любим футбол, а не себя в нём, за что выбираем любимый клуб, за что помним игроков и даже из команд-соперников.

16:38 3 февраля

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