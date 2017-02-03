Олег Романцев: "Авторитет у Дзюбы есть. Тренер это почувствовал"

Легендарный тренер "Спартака" Олег Романцев на встрече в редакции "СЭ" высказал мнение о назначении форварда Артема Дзюбы капитаном "Зенита".

– Дзюба в "Зените" полтора года? – говорит Романцев. – Нормально, я через полгода стал капитаном. Тут видимо, лидерские качества не только на поле, но и в быту, сказались. Авторитет должен быть. Значит, он у Дзюбы есть. Тренер это почувствовал.

Дзюба: капитан неочевидность //

Капитан Дзюба: свой среди своих