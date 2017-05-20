Николас Ломбертс: "Луческу наградил меня чувством, что я больше не умею играть в футбол"

Защитник "Зенита" Николас Ломбертс отметил, что у него не сложились отношения с главным тренером команды Мирчей Луческу. По словам бельгийца, он рассчитывал закончить карьеру в питерском клубе, но ушел из-за отсутствия игровой практики. Ломбертс, выступающий за "Зенит" с 2007 года, провел в этом сезоне 15 матчей во всех турнирах.

- Спросите меня через пару месяцев, тогда я смогу говорить свободнее, - приводит "Радио Зенит" слова Ломбертса. - Но этот сезон с Луческу был явно не самым приятным для меня. Даже в моей последней игре на "Петровском" он выпустил меня всего на пару минут. Он боялся, что я совершу ошибку. Под его руководством у меня появилось чувство, что я недостаточно хорош, что я больше не умею играть в футбол. Луческу наградил меня этим чувством. Мне очень жаль.

Сейчас я надеюсь, что вновь почувствую радость от игры в "Остенде". Поймите, главная причина, почему я ухожу – я больше не играю. Если бы я играл, я бы остался в Петербурге и закончил свою карьеру в "Зените". Но это выбор главного тренера, я его уважаю. При этом себя я не виню, я выкладывался и на тренировках, и в матчах на сто процентов. А потом Луческу говорит, что весь сезон я был психологически не готов. Мне очень жаль это слышать.