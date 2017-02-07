Могилевец не будет продлевать контракт с "Зенитом"

Полузащитник Павел Могилевец не будет продлевать истекающий в конце текущего сезона контракт с "Зенитом". Договор игрока с клубом истекает в июне, и уже сейчас, за полгода до этого срока, в соответствии с регламентом футболист имеет право вести переговоры с другими командами.

24-летний игрок дважды уходил в аренду – в "Рубине" и "Ростове" он был одной из ключевых фигур в команде. В "Зените" же в текущем чемпионате Могилевец провел лишь один матч. По данным "СЭ", интерес к игроку проявляют "Спартак", "Рубин" и "Ростов" – сам футболист склоняется к подписанию контракта с ростовчанами. (Сергей ЕГОРОВ)

Дзюба как местный. Могилевец – как чужой