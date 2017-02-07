Могилевец не будет продлевать контракт с "Зенитом"

Полузащитник Павел Могилевец не будет продлевать истекающий в конце текущего сезона контракт с "Зенитом". Договор игрока с клубом истекает в июне, и уже сейчас, за полгода до этого срока, в соответствии с регламентом футболист имеет право вести переговоры с другими командами.
24-летний игрок дважды уходил в аренду – в "Рубине" и "Ростове" он был одной из ключевых фигур в команде. В "Зените" же в текущем чемпионате Могилевец провел лишь один матч. По данным "СЭ", интерес к игроку проявляют "Спартак", "Рубин" и "Ростов" – сам футболист склоняется к подписанию контракта с ростовчанами. (Сергей ЕГОРОВ)
Болела_23
Cheremis57 - все знают, что он за бабки пойдёт на всё. А уж у Локо возможностей на много больше, чем у вас. Так что живите в розовых очках дальше и молитесь, чтобы Сёмин поднял выше Локо и его не уволили.
11:48
Басист
И как же это Бердыев может уйти в Локо, кады он в Спартаке ишо с прошлого августа?)))
11:44
Cheremis57
Болела_23 ===== Читай СС. Там новость- руководство Ростовской области довольно работой Бердыева и будут его поддерживать! А ты живи слухами!!
11:38
Болела_23
У Ростовских совсем крыша потекла от иллюзий))) Ушёл бы Бердыев в Спартак, сейчас бы в зоне вылета болтались бы. Слухи летом Бердыева уже в Локо сватают, уйдёт и капец вам.
11:31
Cheremis57
Морозов95 ===== Cильно сказано! Просто у мужчины голова работает и Павел выбрал правильный путь!! Успехов ему в "Ростове"!!!
11:04
Басист
Ждем в Ростове, Паша.
10:55
Морозов95
Добровольно отказаться от газового бабла - мужик
10:46
Вопреки
для Осакаровка, конечно, ответ ниже
10:36
Вопреки
PS. для Осакаровка, конечно, ответ ниже
10:30
Cheremis57
Болельщики "Зенита", вы должны радоваться тому, что "Ростов" выбрал достойное выступление в ЛЧ и все силы направил на весенний отрезок ЛЕ! У вашего клуба появились шансы завоевать путёвку в ЛЧ!! Желательно с первого места в чемпе России, потому что ни ваш клуб, ни тем более "Спартак" не смогут осилить предварительный отбор в ЛЧ!!! А для этого "Зениту" нельзя проигрывать и тем более в Москве, в апреле. А если будете идти со "Спартаком" ноздря в ноздрю, то будете болеть и за "Ростов", когда к нему приедет "Спартак"! А вот на следующий сезон соперником номер один у вашего клуба будет "Ростов", который пройдёт хорошую европейскую школу!! Вперёд, "Ростов"!!!
10:29
Вопреки
Клоун... все у него есть, кроме нормального тренера в Питере ! Посмотри как он работает с мячом, особенно поучительно для питерских "супер-тренеров", в матче "Ростова" с Динамо в Москве. Губите всех игроков, не только перешедших из других клубов, но и своих воспитанников... Убогие. Но народные халявные денежки хаваете исправно и безнаказанно
10:28
Sandberg
engaer, бедному Ростову все мешают: и судьи, и ЛЧ)
09:46
Tuxon
енгаер.....и почему же??
09:43
футбол_2018
Slim Taller.........................если бы все решали деньги, мы бы давно уже были ЧМ!!!
09:38
atakamchuk
Наконец то появилась возможность принять самостоятельное решение. Жаль, что Павлу "родные" питерцы испортили половину сезона, не давая возможности играть и переходить.
08:57
engaer
asc0002 Ростов в ЛЧ играл, если что. Да и в Питере проиграл известно почему...
08:30
Cheremis57
Павел, только к Бердыеву! Он из тебя футболиста сделает, глядишь и в Европе заиграешь!!
08:06
howard
Паша, тебя все ждут в Ростове.
07:26
Осакаровка
Могилевцу надо лень из головы выкинуть и поработать над техникой обработки, приема мяча. И все будет в порядке. Только вот лень родилась в нем раньше чем он сам.
07:24
karlikf1
Ну, а чё, правильно. Чего в 24 года лавку задницей протирать.
00:32
Солист Мак
Если бы Ростов не играл в ЛЧ, он бы сейчас на первом месте был
00:27
Slim Taller
engaer ,для Ростова он подойдёт.Насколько видно из таблицы,Ростов потихоньку скатывается.Не как Лестер,конечно,но не вижу финансовых предпосылок для того,что-бы клуб стабильно был вверху таблицы.Азмуна продадут и вообще в серёдке будут.
23:12 7 февраля
Андрей Палыч 1979
Каждый должен быть на своём месте.
23:10 7 февраля
Эдуард
Правильное решение ! удачи !
22:56 7 февраля
asc0002
engaer "Последнее время лучше выступает" - Ростов на первом месте что ли?
22:56 7 февраля
engaer
Slim Taller Например "менее амбициозному" Ростову, который лучше Зенита последнее время выступает?=)
22:36 7 февраля
Бармалей3000
Для сборной слабоват!!!
22:35 7 февраля
Slim Taller
Для Зенита он слабоват.Зачем держать его на лавке,когда он достаточно неплохой футболист и может принести пользу другой команде,менее амбициозной.
22:28 7 февраля
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
еще один "вечно подающий". только вместо надежд - мячи за воротами.
22:13 7 февраля