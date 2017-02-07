22:03 7 февраля | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Могилевец не будет продлевать контракт с "Зенитом"

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Полузащитник Павел Могилевец не будет продлевать истекающий в конце текущего сезона контракт с "Зенитом". Договор игрока с клубом истекает в июне, и уже сейчас, за полгода до этого срока, в соответствии с регламентом футболист имеет право вести переговоры с другими командами.

24-летний игрок дважды уходил в аренду – в "Рубине" и "Ростове" он был одной из ключевых фигур в команде. В "Зените" же в текущем чемпионате Могилевец провел лишь один матч. По данным "СЭ", интерес к игроку проявляют "Спартак", "Рубин" и "Ростов" – сам футболист склоняется к подписанию контракта с ростовчанами. (Сергей ЕГОРОВ)

Дзюба как местный. Могилевец – как чужой

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (29)
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Болела_23

Cheremis57 - все знают, что он за бабки пойдёт на всё. А уж у Локо возможностей на много больше, чем у вас. Так что живите в розовых очках дальше и молитесь, чтобы Сёмин поднял выше Локо и его не уволили.

11:48

Басист

И как же это Бердыев может уйти в Локо, кады он в Спартаке ишо с прошлого августа?)))

11:44

Cheremis57

Болела_23 ===== Читай СС. Там новость- руководство Ростовской области довольно работой Бердыева и будут его поддерживать! А ты живи слухами!!

11:38

Болела_23

У Ростовских совсем крыша потекла от иллюзий))) Ушёл бы Бердыев в Спартак, сейчас бы в зоне вылета болтались бы. Слухи летом Бердыева уже в Локо сватают, уйдёт и капец вам.

11:31

Cheremis57

Морозов95 ===== Cильно сказано! Просто у мужчины голова работает и Павел выбрал правильный путь!! Успехов ему в "Ростове"!!!

11:04

Басист

Ждем в Ростове, Паша.

10:55

Морозов95

Добровольно отказаться от газового бабла - мужик

10:46

Вопреки

для Осакаровка, конечно, ответ ниже

10:36

Вопреки

PS. для Осакаровка, конечно, ответ ниже

10:30

Cheremis57

Болельщики "Зенита", вы должны радоваться тому, что "Ростов" выбрал достойное выступление в ЛЧ и все силы направил на весенний отрезок ЛЕ! У вашего клуба появились шансы завоевать путёвку в ЛЧ!! Желательно с первого места в чемпе России, потому что ни ваш клуб, ни тем более "Спартак" не смогут осилить предварительный отбор в ЛЧ!!! А для этого "Зениту" нельзя проигрывать и тем более в Москве, в апреле. А если будете идти со "Спартаком" ноздря в ноздрю, то будете болеть и за "Ростов", когда к нему приедет "Спартак"! А вот на следующий сезон соперником номер один у вашего клуба будет "Ростов", который пройдёт хорошую европейскую школу!! Вперёд, "Ростов"!!!

10:29

Вопреки

Клоун... все у него есть, кроме нормального тренера в Питере ! Посмотри как он работает с мячом, особенно поучительно для питерских "супер-тренеров", в матче "Ростова" с Динамо в Москве. Губите всех игроков, не только перешедших из других клубов, но и своих воспитанников... Убогие. Но народные халявные денежки хаваете исправно и безнаказанно

10:28

Sandberg

engaer, бедному Ростову все мешают: и судьи, и ЛЧ)

09:46

Tuxon

енгаер.....и почему же??

09:43

футбол_2018

Slim Taller.........................если бы все решали деньги, мы бы давно уже были ЧМ!!!

09:38

atakamchuk

Наконец то появилась возможность принять самостоятельное решение. Жаль, что Павлу "родные" питерцы испортили половину сезона, не давая возможности играть и переходить.

08:57

engaer

asc0002 Ростов в ЛЧ играл, если что. Да и в Питере проиграл известно почему...

08:30

Cheremis57

Павел, только к Бердыеву! Он из тебя футболиста сделает, глядишь и в Европе заиграешь!!

08:06

howard

Паша, тебя все ждут в Ростове.

07:26

Осакаровка

Могилевцу надо лень из головы выкинуть и поработать над техникой обработки, приема мяча. И все будет в порядке. Только вот лень родилась в нем раньше чем он сам.

07:24

karlikf1

Ну, а чё, правильно. Чего в 24 года лавку задницей протирать.

00:32

Солист Мак

Если бы Ростов не играл в ЛЧ, он бы сейчас на первом месте был

00:27

Slim Taller

engaer ,для Ростова он подойдёт.Насколько видно из таблицы,Ростов потихоньку скатывается.Не как Лестер,конечно,но не вижу финансовых предпосылок для того,что-бы клуб стабильно был вверху таблицы.Азмуна продадут и вообще в серёдке будут.

23:12 7 февраля

Андрей Палыч 1979

Каждый должен быть на своём месте.

23:10 7 февраля

Эдуард

Правильное решение ! удачи !

22:56 7 февраля

asc0002

engaer "Последнее время лучше выступает" - Ростов на первом месте что ли?

22:56 7 февраля

engaer

Slim Taller Например "менее амбициозному" Ростову, который лучше Зенита последнее время выступает?=)

22:36 7 февраля

Бармалей3000

Для сборной слабоват!!!

22:35 7 февраля

Slim Taller

Для Зенита он слабоват.Зачем держать его на лавке,когда он достаточно неплохой футболист и может принести пользу другой команде,менее амбициозной.

22:28 7 февраля

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

еще один "вечно подающий". только вместо надежд - мячи за воротами.

22:13 7 февраля

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ