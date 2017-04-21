Мирча Луческу: "Стадион "Санкт-Петербург" почти без изъянов, но поле не окрепло"

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу поделился впечатлениями от нового стадиона "Санкт-Петербург", на котором завтра пройдет матч 24-го тура премьер-лиги против "Урала". По его словам, стадион великолепен, но требует доработок, в частности еще должна окрепнуть трава, передает корреспондент "СЭ" Сергей ЯРЕМЕНКО.

– Вчера вы провели тренировку на новом стадионе. Какие впечатления?

– Это была не тренировка, а тест. Мы проверили, в каком состоянии поле. Оно там специфическое, молодое. Трава еще не окрепла. Хотели определиться, в каких шипах лучше играть, какие бутсы выбирать. Плюс познакомились с раздевалкам и массажными комнатами. А потом вернулись и провели тренировку здесь на базе.

– Как вам сам стадион?

– Невозможно сделать так, чтобы с первого дня все было идеально. "Донбасс Арену" тоже доделывали целый год. Пока нужно чтобы окрепло поле. Но в целом стадион невероятен и великолепен. Он почти без изъянов. Очень комфортабелен для зрителей. "Зениту" не хватало такого стадиона, чтобы подниматься выше. Думаю, футбол на этой арене станет производить невероятное впечатление. Особенно если с полем все будет в порядке.

Матч "Зенит" - "Урал" состоится в субботу, 22 апреля, начало - в 14.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.