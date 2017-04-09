21:40 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Мирча Луческу: "С руководством "Зенита" обсудили игру, больше ничего"

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Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу сообщил о встрече с руководством сине-бело-голубых, которая состоялась после матча 22-го тура чемпионата России с "Анжи" (1:1). По словам специалиста, они обсудили детали игры.

- У меня была встреча с руководством "Зенита" после матча с "Анжи", - сказал Луческу в эфире программы "После футбола". - Мы обсудили игру. Больше ничего.

Шаткое положение Луческу. Что происходит в "Зените"?

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 22-й тур
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КОММЕНТАРИИ (2)
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pushgun

Пообещал, что второе дыхание вот вот откроется и тогда попрет! Просто пару месяцев еще нужно!

22:02

fedd

Наверное домой пора. И на пенсию.

21:44

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