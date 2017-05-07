23:04 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Мирча Луческу: "Поле на стадионе "Санкт-Петербург" хуже, чем у аутсайдеров чемпионата Украины"

0
0
0
0
8

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу на пресс-конференции после поражения в домашнем матче 27-го тура премьер-лиги от "Терека" (0:1) заявил, что поле на стадионе "Санкт-Петербург" на Крестовском острове хуже, чем у аутсайдеров чемпионата Украины. 71-летний специалист с 2004 по 2016 год работал в "Шахтере". Эта игра стала второй на новой арене в рамках подготовки к Кубку конфедераций-2017.

 
Воскресенье. Санкт-Петербург. "Зенит" - "Терек" - 0:1. Гол Аблая МБЕНГА (№17) принес его команде победу, а "Спартаку" - чемпионство.Мбенг венчал "Спартак" на царство

– Вы часто говорите о поле, судьях…

– Я ответственен за результат. Я контролирую все процессы, которые могут на него влиять. Я контролирую команду, игроков и все остальные вещи. Это нормально, потому что за результат отвечаю я и никто другой. Я анализирую все эпизоды, прежде чем что-то озвучить.

Все эпизоды, которые я затрагивал, я аргументировал. Их можно посмотреть на видеоповторах. Понимаю журналистов, которые работают в Москве и поддерживают московские команды. Но я не понимаю наших журналистов. Вы только критикуете. Были моменты, когда команде нужны были добрые слова, а вы во всем ищете только подоплеку и негатив.

Если я сказал, что сегодня было плохое поле, то оно действительно было плохим, не позволяло быстро действовать в атаке. Если говорить о составе, то я принимаю решение о составе после долгого анализа. Отвечать за результат буду я и никто другой.

После окончания пресс-конференции уходящий Луческу не сдержался и вновь затронул тему полей.

– Такого плохого поля, как сегодня, никогда не было ни у одной команды на Украине, ни ранней весной, ни поздней осенью за все тринадцать лет, что я там работал, даже у аутсайдеров, у "Полтавы", ни у кого, – сказал Луческу. (Максим МЕЛЬНИКОВ)

Трансляция матча "Зенит" – "Терек"

0
0
0
0
8
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. "Спартак" - чемпион!
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (8)
Войти, чтобы оставить комментарий

zae1976

Это конечно не поле для футбола однозначно!

23:26

баламошка

Жалко, что его турнут из зенита. Мог бы ещё ныть не один год. Хотя, может всё-таки не турнут? Тренер же заслуженный. Можно и оставить.

23:14

П_о_в_а_р

На прощаньице Зене.))

23:13

RW_55

вы сейчас сами не лучше аутсайдеров чемпионата Украины

23:12

foreverCSKAforever

Единственная адекватная речь за все время в Зените.

23:11

regiment

зато стоит целый ярд, не подумай что рублей

23:10

maxolga

Цыган, тебе не понять России!

23:09

vonuhap

пора привыкнуть!

23:07