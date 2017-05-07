Мирча Луческу: "Поле на стадионе "Санкт-Петербург" хуже, чем у аутсайдеров чемпионата Украины"

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу на пресс-конференции после поражения в домашнем матче 27-го тура премьер-лиги от "Терека" (0:1) заявил, что поле на стадионе "Санкт-Петербург" на Крестовском острове хуже, чем у аутсайдеров чемпионата Украины. 71-летний специалист с 2004 по 2016 год работал в "Шахтере". Эта игра стала второй на новой арене в рамках подготовки к Кубку конфедераций-2017.

– Вы часто говорите о поле, судьях…

– Я ответственен за результат. Я контролирую все процессы, которые могут на него влиять. Я контролирую команду, игроков и все остальные вещи. Это нормально, потому что за результат отвечаю я и никто другой. Я анализирую все эпизоды, прежде чем что-то озвучить.

Все эпизоды, которые я затрагивал, я аргументировал. Их можно посмотреть на видеоповторах. Понимаю журналистов, которые работают в Москве и поддерживают московские команды. Но я не понимаю наших журналистов. Вы только критикуете. Были моменты, когда команде нужны были добрые слова, а вы во всем ищете только подоплеку и негатив.

Если я сказал, что сегодня было плохое поле, то оно действительно было плохим, не позволяло быстро действовать в атаке. Если говорить о составе, то я принимаю решение о составе после долгого анализа. Отвечать за результат буду я и никто другой.

После окончания пресс-конференции уходящий Луческу не сдержался и вновь затронул тему полей.

– Такого плохого поля, как сегодня, никогда не было ни у одной команды на Украине, ни ранней весной, ни поздней осенью за все тринадцать лет, что я там работал, даже у аутсайдеров, у "Полтавы", ни у кого, – сказал Луческу. (Максим МЕЛЬНИКОВ)

Трансляция матча "Зенит" – "Терек"