Мирча Луческу: "Обращался к руководству с вопросом – можно ли с "Краснодаром" сыграть на "Петровском"

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу в преддверии матча 27-го тура чемпионата России с "Тереком" отметил, что он бы в матче 29-го тура с "Краснодаром" предпочел сыграть на стадионе "Петровский", а не на арене "Санкт-Петербург".

– Ожидаете ли вы, что газон на арене "Санкт-Петербург" стал лучше?

– Тренироваться там перед "Тереком", скорее всего, не будем. Я сам сегодня съезжу на новый стадион, посмотрю поле. Но не думаю, что что-то изменилось радикально. Погода этому не способствовала. Но будем надеяться, что газон все же окажется лучше, чем в прошлый раз. Я даже обращался к руководству клуба с вопросом – можно ли с "Краснодаром" сыграть на "Петровском", если поле на арене "Санкт-Петербург" не будет соответствовать нашей игре. Мне сказали, это нереально. Поэтому мы обязаны сыграть оба оставшихся домашних матча на новом стадионе. (Сергей ЦИММЕРМАН)

Матч "Зенит" - "Терек" состоится в воскресенье, 7 мая, и начнется в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет его текстовую трансляцию.