Мирча Луческу: "Из-за судейских ошибок "Зенит" потерял около восьми очков"

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу опроверг слухи о том, что он контактировал с представителями "Фенербахче". Он добавил, что в этом сезоне его команда потеряла из-за ошибок судей около восьми очков.
- Что вы можете сказать о слухах, которые отправляют вас в Стамбул?
- Если вы наблюдали за моей карьерой в "Шахтере", два-три клуба в Турции, которые не становились чемпионами, говорили о том, что хотят видеть меня в качестве главного тренера. Для меня это очень приятно, значит, я оставил след в этой стране. Однако все это история, не более того. Сейчас уже придумали историю, что они общались с моим сыном. Все это слухи. Турецкие СМИ любят высасывать из пальца информацию. Могу рассказать, как они работают: приходили на тренировку, жали мне руку, фотографировались, а на следующий день появлялось целое интервью со мной, но я ни с кем не разговаривал. У них очень высокая конкуренция – живут 14 миллионов футбольных зрителей, много спортивных газет в Стамбуле. Меня ничего не беспокоит, я готовлюсь к воскресной игре.
- Каково ваше мнение о словах "Краснодара" о том, что клубам не нужно влиять на судей?
- Такое заявление даже нет желания комментировать. Если я и комментирую судейство, то только в тех ситуациях, когда мы теряем очки. А мы потеряли около 8 очков. Я никогда не говорил, что это были преднамеренные ошибки, просто отмечал те ошибки, которые допустили судьи. По большому счету у меня есть правдивые аргументы. Рука, в которую попал мяч после прострела Смольникова в матче со "Спартаком", тоже теоретически могла повлиять на результат встречи.
Матч "Зенит" - "Терек" состоится в воскресенье, 7 мая, и начнется в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет его текстовую трансляцию. (Артем РЯБОВОЛ)
zenit08
Это даже уже не смешно.
13:54
Лохматый
))) А из-за тренера еще 15. Ага.
13:51
паоло росси
луческу тонкий тролль. сколько тут ведется)
13:50
Митяй Антибомж
Цыган такой цыган )) Никогда не признает своей вины. С наркотой поймают, скажет - подбросили, полную задницу напихали )) Так и этот скоморох.
13:36
serivanich
приобрели 38!!!!!!! а комментировать не хочет, тк еще приобретут!!!! и в матче с "Краснодаром" тоже)))
13:36
Ivan200278
Блин, ему самому не смешно такие речи толкать после двух матчей последних?! Или это переводчик над ним издевается :)
13:34
werder63
Около восьми потеряли, а около 16 приобрели!))) Старый румынский зенытик в своем репертуаре!)) Он-то уйдет, А Зенитик останется Зенытиком НАВСЕГДА!)))
13:33
alex-ls
8 раз в очко его беднягу...
13:33
Свинству Бой!
Румынское чучело опять вызывает огонь на себя. Мол меня костерите в прессе, а команда не трогайте. А что ее трогать, ведь она почти уже дохлая.
13:32
Митяй Антибомж
Из-за судейских ошибок нам не дали пробить ещё 15 левых пенальти за симуляции бревна и нырков жира ))
13:28
inga
Потеряли 8 очков...А сколько приобрели?И даже не краснеет!
13:27
Alex3114
Потерял-то может и 8, а приобрел порядка 15-16.
13:26
ravilius777
цыганский клоун, за последние лет 5 очков 60 вам нарисовали за газовые бабки, а Лиге Чемпионов гранды деньги не берут, так ваш Газпрем покупает тупо жеребьевки
13:26
Фемистоклюс
Оставьте этого тренера навечно в "Зеныте" - своими разговорами про судейство он только повышает грязный рейтинг "Политпроекта"!) Цыган рулит!)
13:25
Митяй Антибомж
Маразм цыгана достигает апогея )) Руки прочь от Лучески! Цирк на болотах должен продолжаться ))
13:24
CoM/~/oster
> Рука, в которую попал мяч после прострела Смольникова в матче со "Спартаком", тоже теоретически могла повлиять на результат встречи. Отсутствие фола на Промесе (и, как следствие, непоказанная желтая карточка, которая для защитника стала бы второй) в первой игре зенит-Спартак, тоже теоретически могла повлиять на результат встречи. Дальше что? Чуваку надо оправдываться за отсутствие результата перед руководством и судейство - самая легкая и удобная причина
13:22
SPFAN
Юморист однако цыган))
13:21
SPFAN
Табор уходит в небо))) А че 8 ? Мог бы, сразу сказать максимум очков за все туры сыгранные)
13:20
Митяй Антибомж
Ахахахахахахахахахахахахахаххахахахахахаххахаха ))
13:19
Uzulius
Плохому цыгану яйца украденного коня мешают.
13:18
Очень плохой мальчик
Цыганская арифметика-загадочная вещь.
13:17
Jean4
Хахахах, босота, а почему не больше восьми? То есть он считает, что у него сейчас очков должно быть поровну со Спартаком? Смешной старичок. =)))
13:15
Yakunin
serzheo Задрал уже со своим судейством, собирайся домой. /// Нет-нет, дайте Мирче поработать! (с)
13:09
serzheo
,
13:06
Gladiator-76
Чудак-человек этот Луческу... Сам себя делает объектом насмешек. А главное врёт и не краснеет. Его "Зенит" в последних турах судьи за уши буквально тащат, совершая просто вопиющие ошибки, а ему всё божья роса...
13:05
serzheo
Блин, Луческа, а сколько потеряли из-за невнятного состава? Крайний защитник в центе обороны, Ленивый Кока в составе, непонятно что в атаке и центральной зоне Ты об этом лучше говори. Об отсутствии игры как таковой. Задрал уже со своим судейством, собирайся домой.
13:05
Yakunin
Молодец, Мирча, не забываешь поднять настроение! Ждем искрометного продолжения о том, сколько очков, по твоему мнению, судьи подарили Спартаку.
13:05
Табунщик
NapoliFC Он смог вычесть из 60 52:) Молодец, в школе учился. 12:57========== Но он забыл еще, что 8 пишем, а 10 в уме оставляем :))
13:03
Alexsei36
И все понятно "Если я и комментирую судейство, то только в тех ситуациях, когда мы теряем очки." зачем комментировать судейство если ошибаются в твою сторону.
13:01
0500
А приобрел сколько? Клоун.
13:00