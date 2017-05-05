Мирча Луческу: "Из-за судейских ошибок "Зенит" потерял около восьми очков"

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу опроверг слухи о том, что он контактировал с представителями "Фенербахче". Он добавил, что в этом сезоне его команда потеряла из-за ошибок судей около восьми очков.

- Что вы можете сказать о слухах, которые отправляют вас в Стамбул?

- Если вы наблюдали за моей карьерой в "Шахтере", два-три клуба в Турции, которые не становились чемпионами, говорили о том, что хотят видеть меня в качестве главного тренера. Для меня это очень приятно, значит, я оставил след в этой стране. Однако все это история, не более того. Сейчас уже придумали историю, что они общались с моим сыном. Все это слухи. Турецкие СМИ любят высасывать из пальца информацию. Могу рассказать, как они работают: приходили на тренировку, жали мне руку, фотографировались, а на следующий день появлялось целое интервью со мной, но я ни с кем не разговаривал. У них очень высокая конкуренция – живут 14 миллионов футбольных зрителей, много спортивных газет в Стамбуле. Меня ничего не беспокоит, я готовлюсь к воскресной игре.

- Каково ваше мнение о словах "Краснодара" о том, что клубам не нужно влиять на судей?

- Такое заявление даже нет желания комментировать. Если я и комментирую судейство, то только в тех ситуациях, когда мы теряем очки. А мы потеряли около 8 очков. Я никогда не говорил, что это были преднамеренные ошибки, просто отмечал те ошибки, которые допустили судьи. По большому счету у меня есть правдивые аргументы. Рука, в которую попал мяч после прострела Смольникова в матче со "Спартаком", тоже теоретически могла повлиять на результат встречи.

Матч "Зенит" - "Терек" состоится в воскресенье, 7 мая, и начнется в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет его текстовую трансляцию. (Артем РЯБОВОЛ)