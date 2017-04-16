22:52 16 апреля | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Мирча Луческу: "Если бы не отношение к делу, Кокорин бы не уступал Промесу"

0
0
0
0
10

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу после матча 23-го тура премьер-лиги со "Спартаком" (1:2) выразил уверенность в том, что Александр Кокорин по своем потенциалу не уступает форварду красно-белых Квинси Промесу, передает из Тушина корреспондент "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ. Голландец отметился в этой встрече голом и результативной передачей.

– Кокорин – один из лучших игроков по технической оснащенности, – сказал Луческу. – По тому, какой объем работы он выполняет. Но ментальность... Если бы его отношение к делу было на должном уровне, он не уступал бы Промесу!

"СЭ" вел текстовую трансляцию матча "Спартак" - "Зенит"

Опрос

"Спартак" - чемпион?
голосовать
0
0
0
0
10
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 23-й тур
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (10)
Войти, чтобы оставить комментарий

alduda

Как можно Какорина сравнивать с Промесом? Промес играет в футбол, живет футболом и получает наслаждение от футбола. Он пашет. Ради таких болельщик ходит на стадион. А Кокорин? Ему уже давным давно пора заканчивать с футболом.

00:11

igorvasilevich

Vittorio-049 Не Газпром, а ты лично платишь Кокоши налогоплательщик.

23:53 16 апреля

Vittorio-049

А что в таком случае он делает в основном составе? Стоит на поле. Даже не потеет :) Бездельник!!!! Удивительно за что Газпром платит такие бешеные деньги подобным

23:39 16 апреля

igorvasilevich

Кокошку давно пора гнать из РФПЛ. его уровень третий лиги, а перед этим дать его одного на два часа, чтобы болелы с ним разобрались.

23:38 16 апреля

spbkasper

Кокорин играет против ЗЕНИТА, просто не определился за кого.

23:36 16 апреля

SP2

Так а зачем его ставить в состав постоянно, если у него такое отношение к делу?

23:34 16 апреля

sakusda

кокоша летит найюх

23:25 16 апреля

Valdemarson

Ну и нафига его в состав ставить и играть в меньшинстве?

23:18 16 апреля

freeman_2048

Кокоша только шампусик кушать хочет, в состав его и так поставят, лимит же.

23:02 16 апреля

Комс

Цыган, поучись у Карреры отношению к своим игрокам.

22:56 16 апреля

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ