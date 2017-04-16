Мирча Луческу: "Если бы не отношение к делу, Кокорин бы не уступал Промесу"

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу после матча 23-го тура премьер-лиги со "Спартаком" (1:2) выразил уверенность в том, что Александр Кокорин по своем потенциалу не уступает форварду красно-белых Квинси Промесу, передает из Тушина корреспондент "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ. Голландец отметился в этой встрече голом и результативной передачей.

– Кокорин – один из лучших игроков по технической оснащенности, – сказал Луческу. – По тому, какой объем работы он выполняет. Но ментальность... Если бы его отношение к делу было на должном уровне, он не уступал бы Промесу!

"СЭ" вел текстовую трансляцию матча "Спартак" - "Зенит"