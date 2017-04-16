Мирча Луческу: "Если бы не отношение к делу, Кокорин бы не уступал Промесу"

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу после матча 23-го тура премьер-лиги со "Спартаком" (1:2) выразил уверенность в том, что Александр Кокорин по своем потенциалу не уступает форварду красно-белых Квинси Промесу, передает из Тушина корреспондент "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ. Голландец отметился в этой встрече голом и результативной передачей.
– Кокорин – один из лучших игроков по технической оснащенности, – сказал Луческу. – По тому, какой объем работы он выполняет. Но ментальность... Если бы его отношение к делу было на должном уровне, он не уступал бы Промесу!
alduda
Как можно Какорина сравнивать с Промесом? Промес играет в футбол, живет футболом и получает наслаждение от футбола. Он пашет. Ради таких болельщик ходит на стадион. А Кокорин? Ему уже давным давно пора заканчивать с футболом.
00:11
igorvasilevich
Vittorio-049 Не Газпром, а ты лично платишь Кокоши налогоплательщик.
23:53 16 апреля
Vittorio-049
А что в таком случае он делает в основном составе? Стоит на поле. Даже не потеет :) Бездельник!!!! Удивительно за что Газпром платит такие бешеные деньги подобным
23:39 16 апреля
igorvasilevich
Кокошку давно пора гнать из РФПЛ. его уровень третий лиги, а перед этим дать его одного на два часа, чтобы болелы с ним разобрались.
23:38 16 апреля
spbkasper
Кокорин играет против ЗЕНИТА, просто не определился за кого.
23:36 16 апреля
SP2
Так а зачем его ставить в состав постоянно, если у него такое отношение к делу?
23:34 16 апреля
sakusda
кокоша летит найюх
23:25 16 апреля
Valdemarson
Ну и нафига его в состав ставить и играть в меньшинстве?
23:18 16 апреля
freeman_2048
Кокоша только шампусик кушать хочет, в состав его и так поставят, лимит же.
23:02 16 апреля
Комс
Цыган, поучись у Карреры отношению к своим игрокам.
22:56 16 апреля