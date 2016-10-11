Массимо Каррера: "Зимой мне бы хотелось приобрести в "Спартак" нескольких россиян"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера отметил, что планирует выучить русский язык, сообщает TuttoMercatoWeb. Также специалист рассказал, что был шокирован московскими пробками.

– Как складываются ваши отношения с российской прессой, если сравнивать с итальянской?

– Здорово, потому что я не понимаю, о чем они пишут, поэтому чувствую себя спокойно (смеется). Так или иначе, мне передают вещи, которые освещаются в СМИ, но полного восприятия и понимания вопроса нет.

– Чем отличаются чемпионаты России и Италии?

– В России намного меньше упора на тактический аспект. Любой матч премьер-лиги может пойти по неожиданному сценарию.

– Как вам живется в Москве?

– На данный момент я живу только футболом, моя семье все еще в Италии. Я не так часто гулял по Москве, но из увиденного я понял, что это очень хороший город. Чем я был реально удивлен, так это огромными пробками, которые действительно убивают. Кроме того, я по-прежнему хожу с переводчиком, но у меня есть желание выучить русский язык. Мой контракт действует до 2018 года, и я надеюсь, что к этому моменту буду разговаривать по-русски.

– Изменилась ли ваша философия игры после перехода в "Спартак"?

– Изначально мы действовали по тактической схеме 3-5-2, которую также использовал Дмитрий Аленичев. Позже я решил, что схема 4-2-3-1 больше подходит под характеристики моих игроков.

– Летом "Спартак" подписал двух футболистов из чемпионата Италии: Фернанду и Маурисиу. Планируете ли вы во время зимнего трансферного окна так же заглянуть в Италию?

– Посмотрим, хотя мне бы хотелось приобрести нескольких россиян, поскольку в чемпионате действует лимит на легионеров.