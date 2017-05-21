Массимо Каррера: "Состав "Спартака" определяю я, а не футболисты"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера в преддверии матча 30-го тура чемпионата России против "Арсенала" подчеркнул, что, несмотря на празднования чемпионского титула, команда успела провести подготовку к игре. Специалист отметил, что в предстоящей встрече решил провести ротацию состава.

– Конечно, мы провели подготовку к игре, – сказал в эфире телеканала "Футбол 1" Каррера. – Хотим завершить хорошо этот сезон и добиться отметки в 72 очка. Состав? Все игроки хорошо себя чувствуют, а состав определялся исходя из тактических соображений. Мы играли 3 дня назад, кто-то получил отдых.

– В чемпионате бывали случаи, когда игроки перед последним матчем сезона начинали "сачковать", чтобы пропустить встречу...

– Ничего подобного в "Спартаке" не было. Я решаю, кто будет играть, а не футболисты.

Трансляция матча "Арсенал" - "Спартак"